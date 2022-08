Lumo Energian asiakkailla on vajaa kuukausi aikaa löytää muualta uusi sopimus, ennen kuin sähköt katkeavat

Lumo Energia on vuonna 2015 perustettu suomalainen sähköyhtiö, joka myy asiakkailleen pohjoismaisen sähköpörssin Nord Poolin kautta ostettua sähköenergiaa. Yhtiöllä on noin 70 000 asiakasta, joista valtaosa Suomessa. Pääomistaja on yhdysvaltalainen Genie Energy Ltd.