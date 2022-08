Legendaarinen kauppa Helsingissä oli vaarassa hävitä kokonaan, kunnes kolme naista päätti pelastaa sen: nyt Selma Palmun tarina jatkuu

Helsingin Kalliossa, Suonionkadun ja Neljännen linjan kulmassa on historian havinaa huokuva kivijalkaliike. Ikkunoissa lukee punaisella Selma Palmu ja sisällä näkyy kirjavia värejä – erilaisia kankaita, lankarullia ja asusteita.

Kallion maamerkkinäkin tunnettu Selma Palmu on vanhan ajan lyhyttavaraliike. Ennen vanhaan sellaista nimitystä käytettiin kaupasta, jonka tuotevalikoima ulottuu laidasta laitaan. Selma Palmun seiniä koristavat lattiasta kattoon ylettävät hyllyt kirjavaa käyttötavaraa.

– Ajattelimme, että tämä on sen verran legendaarinen kivijalkakauppa, että tämä täytyy pelastaa. Silloin juttelin Heinin kanssa, ja hän lähti innoissaan mukaan. Päätöksemme oli hyvin nopea, kertoo Selma Palmun yrittäjä Mari Liimatainen.

Selma Palmun jalanjäljissä jatkavalla naisporukalla ei ollut aikaisempaa kokemusta käsityöliikkeen pyörittämisestä. Mari Liimataisella on yrittäjäkokemusta parturi-kampaamosta ja käsityöt ovat jatkajille harrastuksena tuttuja, mutta muuten tuoreet kauppiaat ovat olleet uuden äärellä.

Ensimmäinen puolivuotinen Selma Palmussa on lähtenyt käyntiin hienosti. Vanhat asiakkaat ovat iloinneet legendaarisen liikkeen pelastamisesta.

Heini Liimatainen kertoo, että paikalle on löytänyt myös heitä, jotka ovat aina tienneet liikkeen olemassaolosta, mutta eivät koskaan ole rohkaistuneet astumaan sisään.

– Asiakkaat tulevat moikkailemaan ja kertomaan muistojaan ja tarinoitaan. Täällä on kyllä upeita kohtaamisia ja ihana asiakaskunta, Heini Liimatainen sanoo.

– Selvästi pienen kivijalkamyymälän palvelukin on sellaista, mitä ihmiset haluavat tänä päivänä, kun kaikki on siirtynyt ostoskeskuksiin ja siellä ei meinaa saada myyjää edes kiinni. Se on selvästikin asia, mitä pitää vaalia, hän sanoo.