Autot lentävät, hiekka pöllyää ja kännykälläkin voi tallentaa rallin tunnelman valokuviin – lue ammattilaisen vinkit, miten onnistut täydellisessä rallikuvassa

Suomen MM-rallien aikaan monet moottoriurheilun ystävät saapuvat Jyväskylään. Yksi heistä on ammattivalokuvaaja Tomi Hänninen , joka on kuvannut rallikisoja Jyväskylässä 30 vuotta.

– Autot tulevat tietystä suunnasta ja suurinpiirtein samalla nopeudella. Aika paljon kyse on vain suunnittelusta, sillä etukäteen on mietittävä kuvauspaikka ja mitä kuvaan haluaa sisällyttää.

– Autojen lisäksi on hienoa tallentaa kuviin sitä fiilistä, joka siellä penkalla on. Rallit on usein karnevaali, jonka aikana yleisössä on jos jonkin näköistä meininkiä meneillään.