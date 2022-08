Yllättävän moni lopettaa työt koeajalla, matkailu- ja ravintola-ala on kriisissä – Susanna Tapio palasi hotellinrespaan, todella moni muu ei

Matkailu- ja ravintola-alalta lähti jopa 20 000 työntekijää. Tulijoita on esimerkiksi hoitoalalta. Monen kokemattoman työntekijän työsuhde päättyy kuitenkin jo koeajalla.

Vastaanottovirkailija Susanna Tapio jäi tyhjän päälle keväällä 2020, kun korona sulki ravintolat ja hotellit. Aikaa vierähti kotona noin puoli vuotta, kunnes töitä löytyi kaupan alalta.

Hän hyllytti tuotteita noin puoli vuotta, kunnes sai entisen työnsä takaisin tiukimpien koronarajoitusten hellitettyä. Paluuta takaisin ei tarvinnut miettiä pitkään.

– Täällä on tosi mukava työyhteisö ja se on yksi syy, miksi olen aina palannut tänne ja totta kai on mukava asiakkaita neuvoa täällä hotellin puolella, kertoo Tapio paluustaan.

Susanna Tapio tietää, että majoitus- ja ravintola-alan jättäneistä on vain harva palannut takaisin. Sama kerrotaan alan yrityksistä.

Vuonna 2019 majoitus- ja ravintola-alalla työskenteli 95200 henkilöä. Kaksi vuotta myöhemmin luku oli yli 11 000 pienempi. Tällä hetkellä arvioidaan, että jopa 20 000 alan ammattilaista on siirtynyt toiselle toimialalle.

– Tilanne on erittäin vaikea, kiteyttää Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

Jatkuvan työvoimapulan ohella majoitus- ja ravintola-alan yritysten mukaan pahimmat uhkakuvat ovat Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, korkea inflaatio ja korkojen nousu.

Työsuhteita purettu koeajalla ennätysmäärä

Pulaa on kokeneista ja ammattitaitoisista henkilöistä. Majoitus-ja ravintola-alalle on rekrytoitu runsaasti henkilökuntaa, jolla ei ole ollut alan kokemusta. Koulutuksesta ja perehdyttämisestä huolimatta työsuhteita on jouduttu purkamaan jo koeajalla.

– Meidän työmarkkinaosastollemme on tullut koeaikojen purkuja enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Jostain syystä he eivät ole soveltuneet toimialalle, Lappi kertoo.

Henkilöstöpula vaivaa hotelli- ja ravintola-alalla kautta linjan. Suurinta kysyntää on kokeista, tarjoilijoista, kerroshenkilökunnasta ja vastaanottovirkailijoista.

MaRassa ollaan huolissaan yrittäjien ja henkilökunnan jaksamisesta, sillä töitä paiskitaan usein vajaalla henkilökunnalla. Kokemattomia ei voi laittaa kaikkiin tehtäviin.

– Kun henkilökuntaa ei ole tarpeeksi, niin kyllä sillä varmasti on vaikutusta palvelun tasoon, kun ei ole pystytty tarjoamaan niin laajaa palvelua kuin haluttaisiin. Sekä yrittäjät että kokeneet työntekijät kuormittuvat kohtuuttomasti, laskee toimitusjohtaja Lappi.

Talven työvoimaa etsitään jo kuumeisesti

Hullu Poro Oy:llä on hotelleja ja 17 ravintolaa. Syksyn ruska-aikaan työtilanne on näyttää hyvältä, mutta tulevasta kaudesta on tulossa haasteellinen. Rekrytoinnit ovat jo alkaneet ja työpaikkakyselijöiden joukossa on halukkaita alanvaihtajia.

– Meillä näkyy myös hoitoalan työntekijäpako, sillä sieltä on tullut paljon kyselyjä, kertoo Hullu Poro Oy:n henkilöstöjohtaja Annukka Paksuniemi.

S-ryhmään kuuluvalla HOK-Elannolla on pääkaupunkiseudulla yhteensä 75 ravintolaa. Yritys joutui sulkemaan pääkaupunkiseudulla kesäksi 10 ravintolaa (linkki). Yhtiön ravintolatoimialan henkilöstöpäällikkö Satu Vennalan mukaan kesästä on selvitty kohtuullisesti siirtämällä henkilökuntaa kiireisimpiin ravintoloihin.

HOK-Elannossa ollaan nyt kaukaa viisaita ja rekrytoinnit on aloitettu jo vilkkaalle pikkujoulukaudelle.

– Nyt tehdään kartoitusta, miten meidän kesätyöntekijät olisivat valmiit jatkamaan syksyllä ja joulukaudella. Sitten käydään jo keskustelua kesästä 2023, Vennala kertoo.

Lapland Hotelsin toimitusjohtaja Ari Vuorentausta kertoo, että ensi talvisesongin työntekijöiden saannista on suurin huoli. Kuva: Bikka Puoskari / Yle

Lapland Hotels-ketjulla on 19 hotellia ja noin 40 ravintolaa. Suurin pula henkilökunnasta on tunturikohteissa. Yritys ei ole joutunut kesällä sulkemaan ravintoloitaan tai hotellejaan, mutta toimintaan henkilöstövaje on vaikuttanut.

– Hienosäätöä on tehty. Esimerkiksi aukioloaikoja supistettu ja toisaalta muokattu ruokalistoja, että pystytään tässä tilanteessa toimimaan, Lapland Hotelsin toimitusjohtaja Ari Vuorentausta kertoo .

HOK-Elannossa ja Lapland Hotels-ketjussa uskotaan, että ensi talvesta selvitään, mutta helppoa se ei ole.

– Uskoisin, että syksystä selvitään kohtuullisen hyvin, mutta talvi on tietysti toinen, jolloin tarvitaan ihan erilainen määrä työntekijöitä, Vuorentausta miettii.

Toimitusjohtaja Vuorentausta luottaa viime talven osa-aikatyöntekijöihin, joista 80 prosenttia ilmoitti kevään kyselyssä harkitsevansa paluuta talviseongiksi. Vuorentaustan mukaan se on ohut oljenkorsi, mutta parempi kuin vuosi sitten.

Kilpailu työntekijöistä käydään kotimaassa ja ulkomailla

Myös muualla Euroopassa kärsitään majoitus- ja ravintola-alan työvoimapulasta. Lapland Hotelsin Ari Vuorentaustan ja MaRan Timo Lapin mielestä Suomi ei ole houkutteleva kohde ulkomaalaiselle työntekijälle.

– Siinä tulee ongelmaksi luvattoman pitkät työlupien käsittelyajat ja toisaalta säännöt lyhytaikaisista työsuhteista ja heidän työnteko mahdollisuuksistaan täällä, Vuorentausta sanoo.

Lapland Hotelsin henkilökunnasta viidennes oli viime talvena ulkomaalaisia työntekijöitä ja ohjelmapalveluissa jo puolet henkilökunnasta.

Timo Lappi muistuttaa, että Suomessa syntyvyys on tällä hetkellä erittäin heikkoa, joten suomalaisista työntekijöistä ei ole tulossa parannusta vuosikymmeniin.

– Tähän pitäisi nyt erityisesti valtion panostaa voimakkaasti.

Lue myös: