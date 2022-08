Sota Ukrainassa nosti esiin Afrikan riippuvuuden ruoan tuonnista – viljelyyn sopivaa maata on käyttämättä enemmän kuin muualla maailmassa yhteensä

Kun sota tukahdutti maiden vehnänvientiä ja hinnat nousivat, nousi karvaasti esiin Afrikan maiden riippuvuus peruselintarvikkeiden tuonnista. Maanosa on tuonut 1970-luvulta lähtien enemmän elintarvikkeita kuin se on vienyt.

Muualta tuodaan perusruokaa

Luken erikoistutkija Mila Sell toteaa, että vehnällä on Afrikan maissa nykyisin suuri merkitys, sillä niissäkin on kovaa vauhtia siirrytty perinteisestä ruokavaliosta länsimaiseen.

Tuonnin keskittämisessä on riskinsä, mutta Sell arvioi, että moni Afrikan maa on ollut siihen valmis edullisen hinnan ja muiden kauppasuhteiden takia.

Köyhillä ei ole varaa tehostaa

Heidän on vaikea päästä myymään ruokaansa, koska ongelmana on, miten ruokaa kuljetetaan – onko edes teitä – ja miten sen saa säilymään sekä onko ruoan laatu riittävä.

Ja vaikka viljan hinta on jo vähän laskenut, lannoitteiden hinta on noussut noin 300 prosenttia.

Kuivuutta ja tulvia

FAOn mukaan (siirryt toiseen palveluun) Somaliassa hätäavun tarpeessa olevien ihmisten määrä on noussut vuoden alussa 4,1 miljoonasta 7,1 miljoonaan. Karjaa on kuollut, sadot pienentyneet ja ihmisiä joutunut jättämään kotinsa kuivuuden takia.

– Kun heitä haastattelee, he kertovat, että heidän nuoruudessaan oli erilaista. Maaperä on nyt kovempaa ja kuivempaa ja sitä on hankalampi työstää.

Viljelyalan lisääminen vie jotain pois

Paluu perinteisiin ruokakasveihin?

–. Hyvä esimerkki on Etiopia, jossa on vaalittu omaa ruokakulttuuria. Siellä syödään tefiä, joka on maailman pienin vilja. Tefin tuottavuus on pienempi kuin vehnän, mutta toisin kuin vehnä se säilyy vuosikausia, Sell sanoo.