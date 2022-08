Omakotitalojen asukkaat voivat tienata kesällä jopa satasia aurinkopaneeleillaan – sähkön korkea hinta toi markkinoille uuden ilmiön

Monet aurinkopaneelien omistajat ovat alkaneet myydä sähköä. Ilmiö on uusi, sillä tätä ennen aurinkopaneelit on sähköyhtiöiden mukaan hankittu lähinnä oman kodin tarpeisiin.

Sopimuksia reilusti enemmän kuin viime vuonna

Uusia sopimuksia tehdään kovaan tahtiin. Esimerkiksi Lappeenrannan Energialla sopimusmäärä on viime vuoteen verrattuna kaksinkertainen. Yhtiön verkossa eli Lappeenrannan seudulla uusia pientuotantokohteita eli esimerkiksi aurinkopaneeleilla varustettuja omakotitaloja on jo 162, kun viime vuonna vastaavaan aikaan niitä oli 85.

Kymenlaakson Sähköverkon verkkoon on puolestaan liittynyt tänä vuonna 339 uutta pientuotantokohdetta, jotka myyvät sähköä eri sähköyhtiöille Kymenlaakson Sähköverkon alueella. Nousua on 25 prosenttia.

Paneelimäärää ei enää määrittele vain oma tarve

Sähkön hinta on noussut moninkertaiseksi tukkumarkkinoilla. Hinnat määräytyvät kysynnän ja tarjonnan perusteella. Energiateollisuuden toimitusjohtajan Jukka Leskelän mukaan sähkön korkea hinta on innostanut useamman hankkimaan aurinkopaneelit ja kasvattamaan paneelimäärää.

Perusneuvo on ollut mitoittaa paneelien määrä oman sähkönkäytön mukaan. Niin on ollut taloudellisesti kannattavinta, kun sähköä on joutunut myymään halvan pörssisähkön hintaan. Käyttämällä sähkön itse on saanut paljon suuremman hyödyn.