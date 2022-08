Aki Lindén kannattaa huumeiden käyttöhuoneiden kokeilua – työryhmä selvittämään lainsäädännön muutoksia

– Mutta me voimme käynnistää valmisteluita jo nyt, Lindén sanoo.

Huoneiden käytössä myös vaikeuksia

– Kenen vastuulla se on, jos käyttöhuoneessa tapahtuu kuolemantapaus, kysyy ministeri Lindén.

Toinen vaikeus huoneiden käyttöönotossa liittyy siihen, että huumeiden käyttö on nykyään laitonta kaikkialla Suomessa. Siksi huumeiden käyttöhuoneet edellyttävät muutoksia lainsäädäntöön siten, että huoneissa voitaisiin käyttää huumeita syyllistymättä rikoksiin.

Tukea ilman tuomitsemista

THL:n Sanna Kailanto toteaa, että ehkäisevä päihdetyö kannattaa kohdistaa erityisesti "kokeiluiässä" oleviin nuoriin. Kailannon mukaan on tärkeää, että ongelmiin suhtaudutaan ymmärtävästi.

– Emme saa koskaan tuomita ihmistä, joka on ajautunut vaikeuksiin, sanoo puolestaan Lindén.

Tukea korvaushoidolle

THL:n Kailannon mukaan opioidien korvaushoitojen lisääminen on tutkitusti tehokas keino huumekuolemien vähentämisessä.

Korvaushoito on päihteiden haittojen vähentämisen hoitomalli, jossa katukaupassa liikkuvia huumeita korvataan lääkeyritysten valmistamilla lääkkeille.

– Noususuuntainen se on, mutta olisi siinä vielä tekemistä, Kailanto sanoo.

Lindén puolustautuu, että hallitus on jo tehnyt toimenpiteitä huumekuolemien estämiseksi.

– Olemme panostaneet sellaiseen hankkeeseen, jonka nimi on tulevaisuuden sote-keskus, joka lähtee nimenomaan siitä, että ruohonjuuritasolla hoidon saanti on helpompaa kuin se on tähän mennessä ollut.