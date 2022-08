Herätys: Kutsu Tampereelle pelasti tohtorin Talibanilta | Valtiovarainministeriö hioo budjettiesitystä | Pelosi vierailulla Taiwanissa

Talibanin Afganistanissa vaarassa ovat etenkin naiset

Valtiovarainministeriö viimeistelee budjettiesitystään

Pelosi aloitti vierailunsa Taiwanissa Kiinan vastustaessa vierailua

Yhdysvaltojen edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi on vierailulla Taiwanin pääkaupungissa Taipeissa. Pelosi on puhunut presidentti Tsai Ing-wenin kanssa muistuttaen, ettei Yhdysvallat hylkää Taiwania. Kiina vastustaa vierailua ja on varoittanut Yhdysvaltoja sen mahdollisista seurauksista. Taiwan on nostanut hälytys­valmiuttaan Kiinan uhittelun vuoksi.