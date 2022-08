Pelosin Taiwan-vierailu antoi Kiinalle mahdollisuuden pullistella uudella arsenaalillaan – "Tämä on sisäpoliittinen hengennostatus"

Yhdysvaltojen edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosin vierailu Taiwanissa on kiristänyt tällä viikolla Kiinan ja Yhdysvaltojen välejä.

Taiwan on ollut pitkään Yhdysvaltojen ja Kiinan välisten suhteiden kiistakapula. Siitä huolimatta, että Taiwan on käytännössä itsenäinen saarivaltio, Kiina on sisällissodan päättymisestä lähtien pitänyt sitä kapinoivana maakuntana. Yhdysvallat haluaa politiikallaan puolestaan tukea Taiwanin itsenäistä roolia.