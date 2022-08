Kun perimätieto ei kulje, nuoret hakevat entistä ahkerammin kalastusoppeja leireiltä: "Toivottavasti saisimme saaliiksi isoja haukia"

Viime vuosina yhä useampi lapsi ja nuori on osallistunut luontoleirille tai erä- ja luontokerhoon. Hartolassa on järjestetty kalastusleiriä jo parikymmentä vuotta, ja nyt sille on kova kysyntä. Jääsjärven rannassa sijaitsevalla mökillä käy kuhina, kun 17 vavoin ja pelastusliivein varustautunutta nuorta odottaa malttamattomana pääsyä veneisiin.