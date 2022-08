Lentokenttäkyydit Venäjältä Suomeen viedään Telegramissa käsistä – selvitimme, miten kyytivälitys toimii

Tarjolla on kyyti Suomeen isolla mersulla. Siinä on iso tavaratila, lapsille turvaistuimet ja korokepenkit. Autossa on pistorasiat laitteiden lataamiseen ja wifi. Näin kirjoittaa Anna Shnider venäläiselle kimppakyytikanavalle.

Ei aikaakaan, kun auto on buukattu.

Pikaviestipalvelu Telegramin kyytikanavalle tulee päivittäin satoja viestejä, joissa tarjotaan kyytiä Suomeen tai Suomesta Venäjälle. Useat haluavat kyydin lentokentälle tai kentältä pois.

Kimppakyytisivustolla, jota käyttävät sekä yksityishenkilöt että yrittäjät, on yli 21 000 tilaajaa.

Kuljetuspalveluita on ollut ennenkin, mutta nyt kyydeille on tilausta aiempaa enemmän. Syy on Ukrainan sota: suora lentoliikenne (siirryt toiseen palveluun) Venäjältä Eurooppaan on katkaistu, samoin junayhteys Suomen ja itänaapurin välillä.

Suomi on suosittu kauttakulkumaa muualle Schengen-alueelle.

Siksi venäläiset turistit ylittävät rajan autoilla. Yle selvitti, miten kyytipalvelu toimii. Kävi ilmi, että mukana on myös ammattimaista yritystoimintaa.

Anna Shnider kertoo pohtivansa kovan kysynnän vuoksi yrityksen laajentamista.

Turistit kasvattivat rajaliikennettä

Suomessa on viime aikoina käyty keskustelua siitä, miten venäläisten viisumihakemuksiin pitäisi suhtautua. Osa poliitikoista keskeyttäisi viisumeiden myöntämisen. Muun muassa kesällä pääministeriä sijaistanut perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) olisi valmis lopettamaan viisumien myöntämisen venäläisille.

Rajanylitysmäärät Kaakkois-Suomessa ovat kasvussa. Viime viikolla joka päivä noin 6 000 venäläistä tuli Suomeen. Määrä on pieni, kun verrataan pandemiaa edeltävään aikaan.

– Rajaliikenteen kasvu johtuu pitkälti turismista, sanoo yliluutnantti Juho Peltola.

Osa venäläisturisteista käyttää pientä Lappeenrannan lentokenttää päästäkseen lomamatkalle. Lappeenrannasta on kaksi lentoa viikossa Italiaan. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Venäläiset pääsevät matkailemaan Suomessa Schengen-viisumilla. Se on haettava maasta, joka on matkan pääkohde. Schengen-alueella on 26 Euroopan valtiota.

Kyytikanavan perusteella iso joukko venäläisiä tulee Suomeen nimenomaan jatkaakseen matkaansa muualle.

Heinäkuun viimeisellä viikolla Suomeen saapui noin 21 500 venäläistä Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen kautta. Heistä noin yhdellä kolmanneksella oli Suomen myöntämä viisumi.

Anna Shnider kertoo, että kysyntää on erityisesti lentokenttäkuljetuksille eikä se näytä laantuvan.

– Venäläiset matkanjärjestäjät etsivät nyt keinoja kuljettaa ihmisiä mahdollisimman helposti EU-maihin.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Venäläisturistien paluu on herättänyt Suomessa vaatimuksia rajojen sulkemisesta ja turistiviisumien myöntämisen lopettamisesta. Mutta vaikka Suomi keskeyttäisi viisumien myöntämisen venäläisille, kauttakulkumaana Suomea voidaan silti käyttää.

”Viisumishoppailua” on vaikea valvoa

Schengen-viisumilla saa matkailla koko Schengen-alueella, mutta matkalla on oltava pääkohde. Jos viisumi on myönnetty Suomesta, lomailun pitäisi tapahtua pääsääntöisesti Suomessa.

– Jos tulee Suomeen lomalle ja käy [loman aikana] Roomassa, se vielä vastaa viisumin tarkoitusta, sanoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner.

Suomen viranomaisten on etukäteen lähes mahdoton tietää, aikooko matkailija noudattaa viisumin ehtoja.

Suomen käyttäminen kauttakulkumaana voi käydä ilmi rajalla maahantulotarkastuksessa asiakirjoista. Henkilöä voidaan pyytää esittämään esimerkiksi todiste hotellivarauksesta.

Kaakkois-Suomessa heinäkuun viimeisellä viikolla kolmen ihmisen pääsy Suomeen evättiin, koska he olisivat rikkoneet viisumiehtoja.

Telegramin kyytikanavalta käy ilmi yksityiskuljetusten hintoja suomalaisiin kaupunkeihin. Kuva: Juha Rissanen / Yle

Huijaus käy usein ilmi vasta jälkikäteen, kun hakee uutta turismiviisumia.

– Jos käy ilmi, että edellisellä kuukauden matkalla Suomeen onkin ollut kolme viikkoa Roomassa, seuraavaa viisumia ei lähtökohtaisesti myönnetä, Tanner kertoo

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Jos matkustajat liikkuvat Schengen-alueella, pääsääntöisesti silloin ei sisärajoilla katsota viisumeita eikä matkareitistä jää merkintöjä asiakirjoihin.

Viisumien ehtojen rikkominen saattaa kuitenkin tulla ilmi Suomen ja Venäjän rajalla maastalähtötarkastuksessa. Silloin turistille tehdään puhuttelu, ja jos siinä tulee ilmi viitteitä ehtojen vastaisesta matkustelusta, asia kirjataan tietojärjestelmään.

Kun turisti hakee seuraavaa viisumia, tietojärjestelmästä löytyy tieto aiemmasta rikkeestä eikä uutta viisumia pääsääntöisesti myönnetä.

Järjestelmä perustuu pitkälti rehellisyyteen. Siihen, että turisti viisumia haettaessa kertoo rehellisesti lomasuunnitelmansa ja noudattaa viisumin ehtoja.

Suomella niukempi viisumilinja

Suomi myöntää venäläisille edelleen viisumeja, mutta rajoituksia on tehty. Monikertaviisumia ei lähtökohtaisesti myönnetä ensimmäistä kertaa viisumia hakevalle.

Merkittävin asia on hakemusten määrän rajaaminen. Niitä otetaan vastaan tuhat päivässä.

– Se on noin 15 prosenttia siitä, mitä hakemuksia jätettiin huippuvuosina ennen sotaa ja pandemiaa, Tanner kertoo.

Viisumipalvelujen järjestäminen on vaikeutunut, mutta hakemusten käsittelyn vähentäminen on osittain tarkoituksellistakin.

– Toisaalta siihen liittyy Suomen omat tavoitteet. Julkisessa keskustelussa puhutaan supistetaanko tarjontaa entisestään, Tanner kommentoi.

Niukkuus aiheuttaa sen, että turismiviisumeja hakevat ovat massa, joka uhkaa jättää alleen tärkeiksi koettuja ryhmiä kuten muun muassa perheenjäseniä, opiskelijoita ja tutkijoita.

– Mietimme, miten voimme turvata välttämättömien ryhmien viisumin saamisen.

Kyytikanavalla on paljon viestejä, joissa tarjotaan paikkaa pikkubussiin.

”90 prosenttia menossa Helsinki-Vantaalle”

Kun kyytikanavaan on jättänyt ilmoituksen, kanavan tilaajat näkevät sen ja saavat ilmoittajan yhteystiedot. Matkustaja ottaa yhteyttä kyydinjärjestäjään.

Jos rahaa löytyy, luksusauto hakee matkustajan kotiovelta ja kantaa matkalaukut auton konttiin.

Anna Shniderillä oli Pietarissa tunnettu kuljetusyritys, mutta Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa hän siirsi henkilökuntansa Riikaan. Autot siirrettiin yritykseltä kuljettajien nimiin.

– Kuljettajamme ovat kaksoiskansalaisia. Autoissamme on paikkoja korkeintaan 8 henkilölle, silloin ei vaadita kansainvälistä lisenssiä valtioiden välisiin kuljetuksiin.

Pääosa Shniderin asiakkaista tulee Suomeen Helsinki-Vantaalle.

– Aiemmin Pietarista saattoi lentää tunnissa Riikaan ja Helsinkiin. Nyt sama matka Istanbulin kautta kestää käytännössä kokonaisen vuorokauden. Monille niin pitkä matka ei käy. Tämän vuoksi henkilöautomatkat ovat kysyttyjä.

Telegramin kyytikanavalla matkoja tarjoavat myös suomalaiset. Yksi heistä kertoo, että 90 prosenttia hänen asiakkaistaan menee lentokentälle.

Viesteissä kyytejä tarjotaan Helsinki-Vantaan lisäksi usein myös Lappeenrannan lentokentälle, joka sijaitsee lähellä itärajaa.

Telegramin viestiryhmissä kysellään kyytejä myös rajan tuntumassa olevalle Lappeenrannan lentokentälle.

Lappeenrannan lentoaseman toimitusjohtaja Jukka Himanen kertoo, että tarkkoja lukuja venäläismatkailijoiden määrästä ei vielä ole. Heidän määränsä on kuitenkin kasvanut heinäkuun 15. päivän jälkeen, kun Venäjä poisti rajanylitysrajoitukset.

– Lappeenrannasta kahdesti viikossa lähtevät reittikoneet Italiaan ovat muutenkin täynnä, joten paikkoja ei hirveästi ole. Kysyntää olisi enemmänkin.

Voit kuunnella Yle Areenasta Uutispodcastin, jossa käsitellään aihetta.

Illan A-studiossa keskustellaan pitäisikö Suomen viisumikäytäntöjä tiukentaa. Studiossa Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sekä kansanedustaja Jussi Halla-aho (ps.). Lähetys alkaa TV1:ssä ja Areenassa kello 21.00.