Suomessa erittäin harvinainen palmukyyhky löytyi sika-aitauksesta ja ehkä toinen golfkentältä – tulokkaat yritetään saada kiinni

Palmukyyhky on laajalle alueelle Afrikassa ja Aasiassa levinnyt kyyhkylintu. Kuva on otettu lähellä Gaborone Game Reserve turistikohdetta Botswanassa.

Suomessa palmukyyhkystä on tehty havaintoja aiemmin vain muutamia kertoja. Suunnitelmissa on ottaa ainakin Hiekkaharjun golfkentältä havaittu lintu kiinni, jotta sen kotipaikasta saataisiin tietoa.

Vantaan Hiekkaharjun golfkentälle on kerääntynyt runsaasti lintubongareita, sillä alueella on tehty havaintoja Suomessa erittäin harvinaisesta palmukyyhkystä. Lintu on ollut paikan päällä myös tänään keskiviikkona.

Myös Helsingissä Haltialan eläintilalla on tehty sunnuntaina ja alkuviikosta palmukyyhkyhavaintoja. Eläintilalla hämmästyttiin viime sunnuntaina, kun harvinainen lintu löytyi sika-aitauksen sisältä.

Linnut-lehden päätoimittaja Jan Södersved kertoo, että lintuharrastajat ovat vertailleet palmukyyhkystä ottamiaan kuvia ja ovat nyt vakaasti sitä mieltä, että Hiekkaharjun lintu olisi eri yksilö kuin Haltialassa. Matkaa Haltialan tilalta golfkentälle on linnuntietä muutamia kilometrejä.

Södersvedin mukaan kummankin palmukyyhkyn alkuperä on toistaiseksi täysin tuntematon.

– En tiedä, onko jossain tehokkaasti tuuleteltu häkkejä, vai mistä nämä ovat tulleet, Södersved sanoo.

Hiekkaharjussa on yritetty ottaa lintua kiinni. Suunnitelmissa on ollut, että se rengastettaisiin tarkempia tutkimuksia varten, joiden jälkeen se päästettäisiin takaisin luontoon.

Palmukyyhky on yleinen lemmikkilintu, mutta nämä yksilöt ovat saattaneet matkata Suomeen myös kauempaa.

Södersved kertoo, että palmukyyhkyn kotipaikasta voidaan saada tietoja, jos linnun sulkia pystytään saamaan talteen. Sulille tehdään isotooppianalyysi, josta voi selvitä, mistä päin maailmaa lintu on peräisin. Lisäksi linnun mahdollisista loisista voitaisiin mahdollisesti päätellä linnun kotipaikka.

Edellinen havainto kahdeksan vuoden takaa

Södersvedinmukaan ennen uusimpia havaintoja palmukyyhky on nähty Suomessa aiemmin vain kuusi kertaa.

Ensimmäinen havainto Suomessa oli Lohtajalla vuonna 1969. Tämän jälkeen laji on havaittu ainakin Merenkurkussa, Mäntyharjulla, Alajärvellä, Joensuussa, Haapavedellä ja Kempeleessä. Edellisestä palmukyyhkyhavainnosta Suomessa on jo kahdeksan vuotta.

– Palmukyyhky elää pääosin Afrikassa ja Aasiassa. Bulgariassa on pieni kanta ja Espanjasta on pesintään viittavia havaintoja, mutta muutoin Euroopasta on niukasti havaintoja, Södersved kertoo.

Kyyhkyjen sukuun kuuluvan hyvin pienikokoisen palmukyyhkyn on oletettu olevan lyhyen matkan liikkuja. Siksi sen näkeminen Suomessa on erityisen harvinaista.

– Aiemmat havainnot on tulkittu tarhakarkureiksi, mutta nämä havainnot voivat kyseenalaistaa käsityksen siitä, että palmukyyhky ei lentäisi pitkiä matkoja, Södersved sanoo.

Haltialan tilalle virtasi lintuharrastajia

Lintuharrastaja Mikko Salonen oli tänään keskiviikkona saapunut Haltialan kotieläintilalle palmukyyhkyn varalta. Linnun ensimmäinen havainto sunnuntaina tehtiin aivan sattumalta.

– Kotieläintarhan ohikulkija oli havainnut pienen kyyhkyn. Aika äkkiä selvisi myös laji ja paikalle tuli joukko uteliaita ja uteliaiden virta jatkuu edelleen, Salonen sanoo.

Keskiviikkona paikalla oli kymmeniä lintubongareita, jotka tähyilivät Haltialan kotieläintilan sika-aitaukseen. Ravinto ja suoja voivat Salosen mukaan olla syynä sille, miksi palmukyyhky hakeutui kotieläintilalle.

Lintupiireissä palmukyyhkyä pidetään yleisesti häkkikarkurina, eli bongauksesta ei saa "pinnamerkintää".

Harrastajien keskuudessa on kuitenkin ollut keskustelua siitä, voitaisiinko havaitut palmukyyhkyt todentaa luonnonvaraisiksi. Tämä vaatisi kuitenki tarkempaa tutkimustietoa siitä, että linnut todella pesisivät Suomessa.

Lintuharrastaja Mikko Salonen oli saapunut Haltialan tilalle toiveenaan bongata harvinainen palmukyyhky. Kuva: Suvi Vesalainen

Palmukyyhky viihtyy puoliavoimilla alueilla

Kaikki havainnot Suomessa on tehty kesällä tai loppusyksystä, jonka Södersved uskoo viittaavan siihen, että lintu on liikkunut pitkän matkansa heti pesinnän jälkeen. On mahdollista, että lajin leviämisalue on laajenemassa.

– Syitä levittäytymiselle voi olla monia. Kanta voi esimerkiksi kasvaa suureksi, jolloin linnulla on tarve levittäytyä.

Ilmastonmuutos voi myös olla selittävä tekijä leviämiselle.

– Palmukyyhky on melko kuivien alueiden lintu. Nyt kuivat alueet leviävät yhä pohjoisemmaksi. Tai sitten tämä yksilö on harhailija, joka on sopivaa säätilaa hyödyntäen eksynyt kauas kodista.

Juuri Haltialaan ja golfkentän alueelle palmukyyhkyt eksyivät ehkä siksi, että alueet muistuttavat niiden normaaleja kotiolosuhteita. Palmukyyhky ei ole metsälintu, vaan se viihtyy puoliavoimilla, hieman kuivilla alueilla.

Palmukyyhkyillä ei Södersvedin mukaan ole Suomessa sen suurempia uhkia kuin muuallakaan. Lintu voi olla potentiaalinen saalis isommille haukoille, ja jos ne ovat lentäneet Suomeen pitkän matkan, voivat ne olla rasittuneita.

– Poikkesin itse Haltialassa katsomassa lintua sunnuntaina. Bongareita oli paljon. Ja kun oli hieno sää, oli muutenkin tavattoman paljon ihmisiä vierailemassa tilalla. Siinä oli kansanjuhlan tuntua, Södersved sanoo.

Haltialassa havaitusta palmukyyhkystä kertoi ensimmäisenä Iltalehti (siirryt toiseen palveluun).

