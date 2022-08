Ylen kannatusmittaus: Kokoomus on edelleen "poikkeuksellisen" suosittu puolue, SDP:n kannatus on nyt yli 20 prosenttia

Kokoomus on edelleen Suomen suosituin puolue, vaikka puolueen kannatus ei ylläkään enää aivan kevään huippulukuihin.

– Kokoomuksen kannatus on edelleen poikkeuksellisen korkealla tasolla, sanoo tutkimuspäällikkö Tuomo Turja Taloustutkimuksesta.

Turjan mukaan kokoomuksen kevään ja kesän kaltaisia kannatuslukuja ei ole juurikaan nähty vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen, kun maassa on ollut neljä keskisuurta puoluetta.

– Kokoomus on ollut kevätkaudella parhaimmillaan 26 prosentissa, ja nyt kannatus on 23 prosenttia. Näin pitkä ja selkeä johto muihin puolueisiin on aika poikkeuksellista.