Varusmies pääsee jo viikonloppu- ja iltalomille mutta Panssariprikaatissa koronarajoitukset ovat tiukemmat kuin siviilissä

Korona-aika on vaikuttanut varusmiesten koulutukseen siten, että on pidetty enemmän ryhmäkohtaisia ja yksilöllisempiä koulutuksia. Koulutusajat ovat olleet pidempiä ja niitä on rytmitetty enemmän kuin normaalisti. Tällä on varmistettu, ettei tule ristikkäisyyksiä ja altistumisia koronalle.