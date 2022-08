Huonokuuloiset ja kuurot nuoret tapaavat suurleirillä – kuulovamman kanssa eläminen yhdistää, vaikka ei oltaisi kavereita

Pohjois-Savossa Rautavaaran Metsäkartanolla kommunikoidaan tällä viikolla hyvin monin tavoin. Nuorisokeskuksessa on menossa kuulo- ja viittomakielialan järjestöjen suurleiri.

Mukana on kuuroja, huonokuuloisia ja kuulokojeita tai sisäkorvaistutetta käyttäviä 13–17-vuotiaita nuoria. Kirjoitustulkit ja viittomakielen tulkit pitävät huolen siitä, että kaikki ymmärtävät toisiaan.

Leirillä on oltava turvallinen ympäristö. Se on tärkeää, koska monella on kokemusta kiusaamisesta.