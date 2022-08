Maitotilalle asennettiin alkukesästä 260 aurinkopaneelia, nyt sähköä riittää myyntiin asti: "Parhaita investointeja ikinä", sanoo viljelijä

Kaskilan tilalla sähköä kuluu monen omakotitalon verran vuodessa. Sähköomavaraisuus kiinnostaa tilan isäntää Kimmo Kaskista, ja askel siihen suuntaan on otettu, kun varaston katolle asennettiin kesän alussa aurinkosähkövoimala.

Yhä useammalla maatilalla on viime aikoina ryhdytty toimiin käsistä karkaavien energiakustannusten hillitsemiseksi. Aurinkosähköstä haetaan helpotusta kuluihin, mutta myös sähköomavaraisuus kiinnostaa viljelijöitä.

Kaskilan maitotilalla Punkaharjulla on tämän kesän aurinkoiset päivät otettu erityisellä ilolla vastaan. Valoisat pitkät päivät nimittäin tietävät ilmaista sähköä tilalle, jossa sitä kuluu noin 160 000 kilowattia vuodessa.

Varastohallin katolle kesän alussa asennetut 260 aurinkosähköpaneelia ovat tuottaneet muutamassa kuukaudessa jo yli 20 000 kilowattia sähköä.

– Valoisaan aikaan parhaimmillaan on koko tilan sähköntuotanto tullut paneeleista, ja tuhansia kilowatteja on myyty verkkoonkin, tilan isäntä Kimmo Kaskinen sanoo.

Talvikuukausina aurinkosähkön tuotto luonnollisesti vähenee, mutta Kaskinen on laskenut, että noin kolmasosa koko vuoden kulutuksesta, eli 50 000 kilowattia saadaan jatkossa auringosta.

Automatisoidulla tilalla ei tultaisi toimeen ilman sähköä

Tilan sähkönkulutus on likimain vakio ympäri vuoden. Valaistus ja viilennys, automaattiset ruokintaratkaisut, kaksi lypsyrobottia ja maidon jäähdytys ovat täysin sähkön varassa, ympäri vuoden ja vuorokauden. Myös säilörehutorni täyttöpöytineen sekä appeenruokinta- ja seosrobotti vievät sähköä.

Pitkälle automatisoidulla sadan lehmän tilalla ei ilman sähköä tultaisi toimeen.

– Sähkökatkojen varalle meillä on varavoimalana automaattinen aggregaatti, joka toimii polttoaineella, emäntä Stina Kurki sanoo.

Idea aurinkopaneeleista oli muhinut pariskunnan mielessä jo pitkään. Seitsemän vuotta sitten tilalla tehtiin energiakartoitus, jossa käytiin läpi niin asumisen kuin maitotilankin kuluttaman energian määrä ja lajit.

ProAgrian tekemässä katselmuksessa tarkasteltiin maatilan energian käyttöä ja etsittiin mahdollisia säästökohteita.

Tuolloin vielä sähkön hinta oli maltillista, niin sanotulla normaalilla tasolla, mutta silti ajatus aurinkoenergian hyödyntämisestä heräsi ja asia laitettiin vireille.

– Se vaan kiehtoo että tuollaiselta katolta saadaan tiettynä aikana vuodesta koko tilan energia, Kaskinen sanoo.

Moni asia on Kaskilan tilalla automatisoitu ja sähkön varassa. Automaattinen apevaunu kuljettaa rehua tilan sadalle lehmälle ympäri vuorokauden. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Jo tuolloin seitsemän vuotta sitten hän teki ely-keskukselle investointihakemuksen aurinkosähköpaneeleista, sillä maatiloilla on mahdollisuus saada tukea aurinkosähkön hankkimiseen. Suunnitelmat ja rahoitus oli valmiina, mutta lakipykälät tulivat väliin.

– Silloin ei vielä ollut mahdollista näin isoa aurinkovoimalaa tehdä sähkölinjan päähän. Nyt sähköyhtiö on vahvistanut linjaa ja aurinkosähkön hyödyntäminen tuli mahdolliseksi, Kaskinen kertoo.

Paneelit katolle kreivin aikaan

Aurinkopaneelibuumi on näkynyt ProAgria Etelä-Savon energia-asiantuntija Jukka Sairasen kalenterissa. Oikeastaan viimeisen parin vuoden aikana, heti koronapandemian alettua, ihmisten kiinnostus aurinkoenergiaan ja omavaraisuuteen kasvoivat, ja Sairanen on tehnyt maatiloilla energiakartoituksia tuplasti normaalivuosiin verrattuna.

– Kyllä kriisi vaikuttaa selvästi ja erityisesti sähköenergian hinnan nousu vaikuttaa aurinkovoimaloiden kysyntään.

Kaskilan tilan paneelit asennuksineen tulivat maksamaan noin 50 000 euroa. Tähän he saivat avustusta 40 prosenttia ely-keskukselta. Kaskinen oli kreivin aikaan liikenteessä, sillä nyt paneelien saatavuus takkuaa, asennuksia on vaikea saada ja hintakin on pompsahtanut eri tasolle, kuin mitä vielä viime syksynä, kun Kaskilan tilan paneelit tilattiin.

Myös maatiloille maksettavaa avustusta on heikennetty sen jälkeen kun Kaskilan tilan aurinkosähköpäätöksiä tehtiin.

– Aiemmin ely-keskuksen laskettu yksikkökustannus oli 1200 euroa per rakennettu kilowattitunti, nyt se on tippunut 800 euroon. Samalla on paneelien hinnat nousseet buumin myötä, niin avustus ei enää todellisuudessa ole sitä mitä luvataan, Kaskinen sanoo.

Varastorakennuksen katolle asennetut 260 aurinkopaneelia tuottavat noin kolmanneksen tilan kuluttamasta sähköstä vuodessa. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Alun perin paneelien takaisinmaksuajaksi laskettiin seitsemisen vuotta. Nyt sähkönhinnan noustua aika on lyhentynyt 4 –5 vuoteen.

– Yksi parhaista investoinneista ikinä, Kimmo Kaskinen toteaa aurinkosähköpaneeleista.

Akkujen kehitystä odotellessa

Kaskisen aurinkovoimala on kulmakunnansuurimpia tällä hetkellä ja se on ylimitoitettu tilan tarpeisiin tarkoituksella. Tilaa laajennetaan parhaillaan ja lehmiä on tulossa lisää. Aurinkopaneeleiden määrässä myös ennakoitiin aurinkosähkön varastointimahdollisuutta tulevaisuudessa.

– Vielä se ei ole kannattavaa, sillä akkusysteemit ovat niin kalliita mutta ne kehittyvät koko ajan, joten tulevaisuutta ajatellen tämä on reilusti mitoitettu voimala, Kaskinen sanoo.

– Heti kun aurinkosähkön varastoiminen akkuihin tulee kannattavaksi, tuplataan paneelien määrä.

Aurinkosähkön lisäksi maitotilalla käytetään energiamuotoina haketta ja ostosähköä, mutta myös tilalta lähtevästä maidosta kerätään lämpö talteen.

Säilörehu varastoidaan Kaskilan tilalla tähän torniin. Apevaunu hakee tornista rehua automaattisesti ohjelmoinnin mukaan. Sekä apevaunu että torni toimivat sähköllä. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Tänä kesänä tilalta on myyty ylimääräistä aurinkosähköä tuhansia kilowatteja sähköyhtiölle. Se on ollut kannattavaa, sillä sähköstä on saanut huomattavasti parempaa hintaa, kuin mitä määräaikaisen sähkösopimuksen hinnoilla sitä on ostettu tilalle.

– Meidän olisi järkevintä nyt tehdä kaikki työt yöllä ja aurinkosähkö laittaa verkkoon, mutta eihän se ole mahdollista. Lehmätkin ovat oppineet käymään lypsyllä yötä päivää ympärivuorokautisesti, Kaskinen sanoo.

