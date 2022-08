Kanarialinnulla kasvain kyljessä, undulaatilla vänkyräjalat – kymmeniä lemmikkilintuja hylätään metsään, jopa sairaina

Koronavuosina otettuja lemmikkejä on hylätty tavallista enemmän. Hylättyjen koirien määrä on kasvussa , mutta erityisesti pienlemmikit jäävät usein heitteille.

Viikin löytöeläintaloon on tänä vuonna elokuun alkuun mennessä tuotu 33 lintua, joista vain neljän on omistaja hakenut kotiin.

Hesy: "Omistajien pahoinvointi heijastuu suoraan eläimeen"

Helpparrotille on tänä vuonna elokuun alkuun mennessä tullut jo 130 havaintoa luonnossa olevista lemmikkilinnuista. Koko viime vuoden saldo oli 215. Tänä vuonna 75 lintua on jo etsinyt uutta kotia, kun koko viime vuoden määrä oli 43.

Helpparrotilla on jatkuvasti 50–60 uutta kotia etsivää lemmikkilintua. Eniten on neitokakaduja, kanarialintuja, undulaatteja, kaijasia, naurukyyhkyjä ja peippoja.

– Juuri otimme kiinni kanarianlinnun, jolla oli jokin kasvain kyljessä. Eräällä undulaatilla taas oli jalat aivan vänkyrät. Järkyttävää, että sairaat linnut on jätetty luontoon, vaikka ne kuuluisivat eläinlääkäriin, Tahvanainen sanoo.

Löytöeläintaloon tuodaan myös paljon kaneja, marsuja, hamstereita ja rottia. Myös pari käärmettä on tuotu taloon, mutta niiden omistajat ovat löytyneet pikaisesti.

– Hylkääminen on kasvussa. Oletuksemme on, että pieneläin on vain jätetty luontoon, eikä kukaan sitä kaipaa, sanoo Hesyn viestintäasiantuntija Mari Aro.