Lapuan terveyskeskuksen internet-yhteydet ovat olleet jo tunteja poikki, muun muassa potilastietojärjestelmä ja takaisinsoittojärjestelmä poissa käytöstä

Lapuan vs. hoitotyön johtaja Anu Kaappola on ollut organisoimassa poikkeuksellisen päivän toimintoja.

– Kaikki internet-yhteyden varassa olevat järjetelmät ovat olleet seis. Esimerkiksi laboratoriossa saadaan kyllä tutkittua verikokeita, jos potilas tietää, mitä verikokeita hänestä pitää ottaa. Aika halvaannuttava tilanne on ollut.

Lapualla on jo tehty päätös, että ambulanssipotilaat, jotka tarvitsevat verikokeita ja röntgenkuvia laajemmin, on ohjattu suoraan keskussairaalaan.

– Onhan tämä poikkeuksellinen tilanne. Meillä on toki varauduttu tällaiseen sähkökatkon varalta. Ja onhan sähkökatkoja ollut, muttei varmaankaan näin pitkäkestoisia.

Kynä ja paperi arvossaan

Lapualla on palattu päivän ajaksi vanhaan, sillä kynä ja paperi ovat olleet kovassa käytössä. Terveyskeskuksessa on kaiken varalta lomakkeita, joita voidaan täyttää myös käsin.

– Ongelma on ollut se, että päivän potilastilistat ovat kaikki netin takana järjestelmässä. Emme siis ole tienneet kuka on menossa millekin lääkärille. Siinä on sellaista pientä säätöä ollut, Kaappola kuvailee.