Suojelupoliisi ehdottaa: Valeuutisten tahallinen levittäminen vieraan vallan puolesta tulisi säätää rikokseksi

Ehdotus ilmenee lausunnosta, jonka suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari on antanut eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle turvallisuusympäristön muutosta koskevasta valtioneuvoston ajankohtaisselonteosta.

– Valtavan tärkeätä on tietysti se, että oikeusvaltiossa täysimääräisesti noudatetaan sananvapautta, Turunen sanoo.

Rikosoikeuden professori suhtautuu varauksella

– On ihan mahdollista kuitenkin, että jokin hyvin rajattu kriminalisointi tälle alueelle voisi olla mahdollinen.

Myös Turunen näkee Suomessa samat vahvuudet kuin Nuotio. Silti supossa katsotaan, että suojauksessa on parantamisen varaa.

– Täällä Suomessa informaatiovaikuttaminen toimii yleensä huonosti, koska kansalla on hyvin vahva medialukutaito. Meillä on vahva luottamus viranomaisiin ja riippumaton, vapaa media. Niiden lisäksi me kuitenkin katsomme, että olisi hyödyllistä pohtia sitä, miten voisimme laajemmin parantaa varautumistamme, Turunen sanoo.