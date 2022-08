Janne “Rysky” Riiheläisen kolumni: Tuleva talvi näyttää mistä meidät on tehty

Meidän suomalaisten omakuvassa olemmekin parhaimmillamme vaikeuksien keskellä: olemme päättäväisiä, sitkeitä ja yhdessä voitamme vaikeudet. Sisu on asia, josta haluamme olla tunnettuja.

Kohta ei enää tarvitse rakentaa tätä omakuvaa menneiden muistelun varaan. Nyt on koittamassa tilaisuus osoittaa sitä samaa Saarijärven Paavon, Talvisodan ja jälleenrakennuksen henkeä, jota ihaillen muistamme. Tätä ei onneksi tarvitse tehdä koko olemassaolomme häviämistä peläten, vaan siihen riittää köyhtymisen kestäminen.

Nyt suomalaisia koetteleva halla on energian hinta. Se taas on osa Putinin Venäjän sodankäyntiä demokraattisia maita vastaan. Myös Venäjän laittoman merisaarron aiheuttama nälkä eri puolille maailmaa on Putinin ase.