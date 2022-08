Depop on Z-sukupolven kauppapaikka, jossa nuoret myyvät käytettyjä vaatteita toisilleen – vaatebrändit yrittävät pysyä kehityksessä mukana

Kuka olisi aavistanut, että tavallisen kerrostalon kellaritila Helsingin Kalliossa on täynnä muotia. Juuri sellaista, jota janoavat z-sukupolveen kuuluvat nuoret aikuiset, eli 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa syntyneet.

Sen tietää Carlina Carpelan , joka on hankkinut kaikki nämä vaatteet kellaritilaan vain myydäkseen ne eteenpäin.

– Meidän vanhemmat eivät ymmärrä tästä mitään, mutta emme mekään ymmärrä, miksi he jahtaavat Huutonetissä muumimukeja.

Carlina Carpelan on käytetyn muodin myyjä Depop-sovelluksessa. Käytettyjen vaatteiden myyminen ja ostaminen netissä ja erilaisissa sovelluksissa on yleistynyt erityisesti nuorten keskuudessa.

Carpelan on Suomen suurin Depop-myyjä. Hänen @anachronist-tilillään on yli 12 tuhatta seuraajaa.

Carpelan kertoo, että Depop on suunnattu Z-sukupolvelle. Sovelluksessa kiinnostaa ympäristökysymykset sekä persoonalliset ja rohkeat vaatteet.

– Se on jopa vastalause kaikessa kurittomuudessaan ja kotikutoisuudessaan sille massatuotannolle ja pikamuodille. Luulen, että se tietynlainen kapinahenki vetoaa nuoriin.

Hän siirsi myytävien vaatteiden varastonsa kellariin, sillä kaikki eivät mahtuneet hänen vuokrayksiöönsä. Nyt hänellä on käytössä Helsingin Kalliossa sijaitsevan kerrostalon kellarissa kokonainen tila, jonka täyttävät vaaterekit, hyllyt ja kuvauskalusto.

Depopissa tärkeää on visuaalinen houkuttelevuus: käytetyt vaatteet eivät välttämättä löydä uutta ostajaa, jos niistä ei ole otettu näyttäviä kuvia.

Carpelanin mukaan kyse on harrastuksesta, joka on alkanut ottaa työmäisiä piirteitä.

– Olen jo useamman polven hamstraaja ja kirppiskävijä, ja tämä on ollut mulle harrastus niin pitkään kuin muistan. Siitä johtuu tämä valtava varasto myös, vaatteita on päässyt kertymään.

Myymäläpäälliköstä Depop-myyjäksi

– Huomasin, että tyylilleni oli kysyntää. Tietysti mulla oli vankka kokemus vaatealalta, siitä oli varmasti hyötyä. Se on lähtenyt siitä paisumaan.

Carpelan on työskennellyt vaatekaupassa myymäläpäällikkönä, visualistina ja myyjänä.

– En ole enää joku random myyjä, joka myy satunnaisesti omia käytettyjä vaatteitaan, vaan mulla on selkeä tarjooma ja valikoima. Olen nykyään sellainen personal shopper seuraajilleni. Siellä odotetaan nälkäisenä, että tarjoan sinne tietynlaista valikoimaa.

– Sellaista vaatteiden metsästämistä ympäriinsä. Se vie mua usein pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, siellä on parhaat apajat.

Kun myytävä vaate on löytynyt, Carpelan tekee tuotehuoltoa kuten ompelukorjausta, höyryttää, silittää ja kuvaa vaatteet. Myös myynti-ilmoitusten tekeminen ja tuotteiden lähettäminen vievät aikaa.

Vaatteita myös muokataan jonkin verran itse. Carpelan sanoo, että virkkaaminen on tällä hetkellä muodikasta.

Depopissa on omat muoti-ilmiönsä, joihin saattaa törmätä myös Kallion kaduilla. Tällä hetkellä yhdistellään esimerkiksi scifi- ja fantasiaelokuvien hahmojen vaatteita.

Käytetty muoti kasvattaa suosiotaan

Käytetyn muodin ostaminen netistä on yleistynyt viime vuosina, kertoo Aalto-yliopiston professori Kirsi Niinimäki . Hän kertoo, että kuluttajat harkitsevat nyt tarkemmin uuden vaatteen ostamista.

Niinimäen mukaan käytettyjen vaatteiden myyntiin on olemassa paljon erilaisia sovelluksia: jotkut keskittyvät tiettyihin brändeihin, jotkut vintage-muotiin tai jopa luksusmuotiin.

– Näitä on aika paljon erilaisia sovelluksia, kansainvälisiä ja suomalaisia. Näkisin, että Depop on yksi alusta muiden rinnalla. Ilmeisesti vähän enemmän kiinnostaa nuoria kuluttajia eli ehkä sieltä löytyy vähän trendikkäämpiä vaatteita.

Kirsi Niinimäen mukaan käytettyjen vaatteiden ostaminen sovellusten kautta lisääntyy koko ajan. Erilaisille kuluttajille on tarjolla erilaisia foorumeita.

Suoramyynti kuluttajalta kuluttajalle kiinnostaa Niinimäen mukaan nuoria. Tämä voi vaikuttaa myös kuluttajien käsityksiin siitä, mitä muoti on.

Depopia ei ole markkinoitu vielä Suomessa tai muissa Pohjoismaissa. Carpelan on kuitenkin huomannut, että suomalaisten käyttäjien määrä kasvaa jatkuvasti. Hän uskoo, että nuoret löytävät sovelluksen sosiaalisen median vaikuttajien kautta.

Esimerkiksi Emma Chamberlain, yksi Z-sukupolven suurimmista tyyli-ikoneista, on tehnyt yhteistyötä Depopin kanssa.

Myös professori Kirsi Niinimäki sanoo, että on hyvä, että vaatteen käyttöikää pidennetään. Tähän voi vaikuttaa sillä, että vaatteella on useampi käyttäjä.

– Tietenkin siinä on ajatuksena, että meidän pitäisi vähentää vaatteiden kuluttamista eli sen pitäisi vähentää uuden vaatteen ostamista. Kokonaisuudessaan pitäisi vähentää kulutusta.

Suomessa on Carpelanin mukaan vaikea kilpailla muiden maiden kanssa hinnalla, joten on löydettävä muita tapoja erottua.

Muotitalot seuraavat perässä

– Isot muotitalot yrittävät hätäpäissään pysyä mukana siinä, mitä nuoret keksivät pukea päälleen kurittomassa villissä Depopissa. Se on tosi kiinnostavaa. Sieltä määrätään nyt, mikä on in, ja isot muotitalot seuraavat perässä, Carpelan kertoo.