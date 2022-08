Äärimmäisen uhanalaista Saimaan järvilohta suojellaan myös Joensuun ydinkeskustassa – jokainen Pielisjokeen nouseva vaelluskala on tärkeä

Joensuussa on alkanut tiukka kalastuskielto, jolla turvataan järvilohen nousua Pielisjokeen.

Pyhäselältä Kuurnan voimalaitokselle ulottuvalla jokialueella on syysrauhoitus, joka tarkoittaa kalastuskieltoa lokakuun loppuun saakka. Ainoastaan mato-onkiminen koskialueiden ulkopuolella on sallittua.

Täyskielto helpottaa valvontaa

Joensuun kalastuskunnan puheenjohtaja Toivo Korhonen selittää, että täyden kalastuskiellon taustalla on selkeys. Moni kalastaa joelta muutenkin etupäässä muita kuin virtavesikaloja, mutta valvonta on yksikertaisempaa, kun mitään kalastusta ei järvilohen nousuaikana sallita.

– Järvilohi nousee jo loppukesästä jokeen. Täällä on omat pelisäännöt ja jokaisen kalastajan velvollisuus on huolehtia, että tietää niistä. Joensuun ja Kontiolahden alueella tämä on kalastuslaista haettu poikkeama, jolla tuemme järvilohta ja myös järvitaimenta, jolla menee vielä lohtakin heikommin.