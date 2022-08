Mistä vaihtoehto venäläiselle maakaasulle? EU etsii kaasua nyt idästä ja etelästä

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on kesän mittaan vieraillut useissa maissa sorvaamassa uusia energiasopimuksia.

EU:lla ja yksittäisillä jäsenmailla on kiire korvata venäläinen energia. Erityisen kova kiire on kaasun kanssa.

EU-komissio on arvioinut, että noin kolmannes venäläisestä kaasusta on mahdollista korvata. Se ei kuitenkaan tule olemaan helppoa.

Nesteytetty maakaasu eli lng on ainakin lyhyellä aikavälillä tärkeässä roolissa, jotta edes osa venäläisestä kaasusta saadaan korvattua.

Merkittävien lng-toimittajien joukkoon, joilla on mahdollisuus lisätä tuotantoaan, lukeutuvat muun muassa Australia ja Yhdysvallat, Aalto luettelee. Keväällä EU ja Yhdysvallat sopivat, että Yhdysvallat lisää lng-toimituksiaan Eurooppaan .

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä muistuttaa, että kaasutoimitusten hajauttaminen on tärkeää, jottei tulevaisuudessa ajauduttaisi samaan tilanteeseen, mitä nyt tapahtuu Venäjän kanssa.

Listasimme maita, joiden kanssa EU on neuvotellut kaasusta viime kuukausina.

Qatar ja Yhdistyneet Arabiemiraatit

Persianlahden Qatar on Australian ohella yksi maailman suurimpia nesteytetyn maakaasun tuottajia. Se on myös yksi energiakriisin hyötyjistä, kun kysyntä Euroopassa on kasvanut.