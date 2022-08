"Kiina on aivan raivoissaan" – Ylen kirjeenvaihtaja: Nancy Pelosin vierailu oli suuri herja Kiinaa kohtaan

Yhdysvaltojen edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin vierailu Taiwanissa on nostanut Kiinan ja Yhdysvaltojen väliset jännitteet korkealle. Pelosi on 25 vuoteen korkea-arvoisin yhdysvaltalaispoliitikko, joka vierailee Taiwanissa. Hän on myös tunnettu Kiina-kriitikko.