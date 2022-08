Asiantuntija: "Yhdysvallat tulee olemaan Euroopassa vahvasti läsnä, vaikka Trumpista tulisi uudestaan presidentti"

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut Yhdysvaltojen ilmapiiriä niin, että Yhdysvaltain entisen presidentti Donald Trumpin olisi vaikeampi saada Nato-vastaiselle kannalleen kaikua, jos hänet valittaisiin uudestaan presidentiksi vuoden 2024 presidentinvaaleissa.

Trump on vihjaillut aikovansa asettua ehdolle vuoden 2024 Yhdysvaltain presidentinvaaleissa. Entinen presidentti ilmaisi Nato-kielteisyyttään presidenttikaudellaan, ja jopa uhkaili, että Yhdysvallat voisi jättää Naton. Hänen kannatuksensa on edelleen vahvaa republikaanien keskuudessa.

Jos Trump asettuisi ehdolle ja hänet valittaisiin uudestaan presidentiksi, sillä olisi merkitystä sotilasliitto Natolle. Yhdysvallat on Naton vahvin jäsen. Amerikkalaisiin ei kuitenkaan uppoaisi samanlainen Nato-retoriikka kuin aiemmin, arvioi Lindén.

– Poliittinen ilmapiiri on nyt hyvin erilainen, kuin Trumpin tähän mennessä ainoalla presidenttikaudella. Silloin hänen oli helpompi suhtautua Natoon kriittisesti suureen ääneen, koska Nato haki muotoaan ja tarkoitustaan kylmän sodan päättymisen jälkeen. Nyt, kun monet yhdysvaltalaiset kokevat elävänsä uutta kylmää sotaa, on Nato palannut juurilleen ja alkuperäiseen olemassaolon tarkoitukseensa, sanoo Lindén.

Asiantuntijoiden mukaan Naton asema on vahvistunut Yhdysvalloissa Venäjän Ukrainan hyökkäyksen jälkeen.

Yhdysvaltalaiset kokevat elävänsä uutta kylmää sotaa

Lindénin mukaan moni yhdysvaltalainen kokee, että heillä on Venäjässä yhteinen vihollinen, minkä lisäksi Kiinan asema suurvaltana luo näyttämön suurvaltakamppailun paluulle. Nato-vastaisuus ei ole enää siis yhtä helppoa kuin aiemmin.

– Se ei uppoaisi samaan maaperään kuin vuonna 2016, jos alkaisi nyt puhua kuten Trump presidenttikaudellaan, että Yhdysvaltojen tulisi olla Venäjän ystävä, Putin on hieno mies ja että liittolaiset (Nato-jäsenet) ovat vain Yhdysvalloille haitallisia loisia, Lindén sanoo.

– Nyt on Euroopassa sota. Ukrainan sota on muuttanut tilannetta todella radikaalisti, ja Yhdysvaltojen tulee sitoutua myös Euroopan turvallisuuden tuottamiseen, vaikka Kiina onkin ensisijainen uhka, jonka he nimeävät kansallisella tasolla. Yhdysvallat tulee olemaan Euroopassa vahvasti läsnä, myös jos Trumpista tulee uudestaan presidentti, Särkkä toteaa.