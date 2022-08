Brittilehden mukaan naistaiteilijan punta on kymmenen pennyä – "Kyllä se pitää paikkansa", sanoo taideasiantuntija Pauliina Laitinen

Naistaiteilijan punta on kymmenen pennyä. Näin kerrotaan brittilehti Guardianin jutussa (siirryt toiseen palveluun) , jossa pohditaan sitä, kenen tekemästä taiteesta ollaan valmiita maksamaan.

Lyhyt vastaus kysymykseen kuuluu: miesten. Kaikkein kallein maalaus kautta aikain on Leonardo da Vincin Salvator Mundi, josta on maksettu 450 miljoonaa dollaria.

Kallein naistaiteilijan tekemä teos on taas Georgia O’Keeffen maalaus Jimson Weed/White Flower No. 1., joka meni kaupaksi "vain" 44 miljoonalla dollaria.

Leonardo da Vincin Salvator Mundista on maksettu yli 450 miljoonaa dollaria.

Myös elossa olevien taiteilijoiden hintahuipulla on miehinen tunnelma. Kalleimmalla huutokaupattu elossa olevan taiteilijan teos on Jeff Koonsin The Rabbit -veistos, josta maksettiin yli 91 miljoonaa dollaria vuonna 2019.