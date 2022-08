Yhdysvaltain Nato-käsittelyssä mainittiin Simo Häyhä – legendaarinen tarkka-ampuja on maailmalla yllättävän tunnettu popkulttuurihahmo

Maailman parhaaksi tarkka-ampujaksi tituleerattu Simo Häyhä eli Valkoinen kuolema on suosittu hahmo paitsi sotahistoriassa myös esimerkiksi animessa ja metallimusiikissa.

Amerikkalainen republikaanisenaattori Tom Cotton kehui eilen Suomen Nato-hakemuksen ratifioinnin yhteydessä Suomea taistelijoiden maaksi. Cotton viittasi myös talvisotaan ja mainitsi legendaarisen tarkka-ampujan Simo Häyhän (1905–2002).

Maanviljelijäperheeseen syntynyttä, metsästystä ja kalastamista harrastanutta Häyhää pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaimmista tarkka-ampujista, ja hänen arvellaan tappaneen yli 500 puna-armeijan sotilasta. Korkein luku lähentelee viittä ja puoltasataa. Puna-armeijan taholta Häyhä sai myös lempinimensä: Valkoinen kuolema eli White Death.

Häyhä onkin yllättävän tunnettu hahmo myös kansainvälisesti. Kuten Mannerheimkin, josta on tehty muun muassa näytelmiä ja tv-sarjoja, myös Simo Häyhä on inspiroinut populaarikulttuurin tekijöitä. Hän on päässyt muun muassa japanilaisiin manga- ja animesarjoihin.

Shiroi Majo -mangassa esiintyy samanniminen tarkka-ampuja, joka tosin on teinityttö. Record of Ragnarokissa jumalat taistelevat ihmissankareita vastaan, ja Häyhä on yksi hahmoista, joka sotii muun muassa Odinin ja Artemisin kanssa.

Republikaanisenaattori Tom Cotton piti Suomen ja Ruotsin Nato-hyväksymiskeskustelussa puheenvuoron, jossa hän mainitsi muun muassa tarkka-ampuja Simo Häyhän.

Häyhä kuuluu myös metallimusiikissa

Häyhän lempinimi taas on inspiroinut etenkin metallimuusikoita. Suomesta ja Yhdysvalloista kummastakin löytyy black metal -yhtye White Death. Japanilainen Yoth = Sothoth -metalliyhtye taas on tehnyt Simo Hayha -nimisen kappaleen.

Skotlantilaisen black/thrash metal -yhtye Achrenin The White Death -EP (2014) on omistettu kansitaidetta myöten kokonaan Simo Häyhälle. EP:ltä löytyy myös Suomen Susi -niminen kappale.

Sabaton-yhtye Tuskassa vuonna 2017. Yhtye viljelee sotatematiikkaa ja on tehnyt laulun myös Simo Häyhästä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Ei liene yllättävää, että suosittu ruotsalainen power metal -yhtye Sabaton, joka on keskittynyt nimenomaan sotateemoihin, on kirjoittanut laulun myös Simo Häyhästä. Vuonna 2010 julkaistussa White Death -kappaleessa lauletaan, kuinka "verenpunainen lumi kertoo, mitä yöllä on tapahtunut", ja että olet "Valkoisen kuoleman saalis".

Häyhä on päässyt myös Hollywood-elokuvaan. Philip Kaufmanin Hemingway & Gellhorn -elokuvassa (2012) Steven Wiig näyttelee Simo Häyhää. Myös Arna Bontemps Hemenwayn Wolves of Karelia -novelli kertoo Häyhästä.

Kuten kymmeniin tuhansiin muihinkin suomalaissotilaisiin, jätti sota jälkensä myös Simo Häyhään. Hän haavoittui vakavasti vuonna 1940, ja hänen kasvojensa vasen puoli vammautui pysyvästi. Simo Häyhä kuoli Haminassa 96-vuotiaana vuonna 2002.

