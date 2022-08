Harva uskaltaa tehdä kuin Hiltuset: rakensivat kodikseen kivilinnan – suurin osa taloista on tehty miellyttämään massaa

Pekka Hiltunen on muurannut kivilinnan omin käsin.

Nyt Kari E. Kuitusen piirtämä ja Hiltusen perheen rakentama kivinen linna hirsitorneineen on Jyväskyläntien kulkijoille maamerkki Kangasniemellä.

Korkeaan ikään ehtineet Hiltuset haluavat myydä paikan. Se voi olla temppu ja tehtävä, niin erikoinen asumus on.

Linna on aina ollut kävijöille avoin galleria, myös silloin, kun Hiltuset asuivat siellä vakituisesti.

Lapsille uima-allas keskelle kotia

Kerrostalokodit suunnitellaan miellyttämään mahdollisimman monia perheitä ja värimaailma on useimmiten vaalea. Huoneratkaisut ovat sellaisia, että huoneet voidaan kalustaa monella tavalla.

Aalto-yliopiston rakennussuunnittelun professori Pirjo Sanaksenahon mukaan pientalojen rakennuttajat toteuttavat enemmän unelmiaan, mutta heillekin talopaketti on tavallisin ratkaisu. Ja myös talotehtaiden mallit on suunniteltu miellyttämään useita ostajia.

– Ajatellaan, että arkkitehdin käyttäminen on kallista tai vaikeaa, vaikka se ei sitä olisikaan. Hyvin suunniteltu talo voi olla neliömäärältään pienempi ja näin ollen edullisempi rakentaa, Sanaksenaho sanoo.

Keittiön kaapit ovat valmistuotantoa, mutta niissä on haettu samaa kaarevaa muotoa kuin ikkunoissakin.

Toinen arkkitehtien käyttämistä jarruttava asia on Sanaksenahon mielestä se, että harva uskaltaa luottaa unelmiaan toisen käsiin. Liian erikoisia ratkaisuja myös pelätään.

Linnassa on yksi varaava takka, jonka hormi kulkee kerrosten läpi. Se lämmitti ennen päiväsaikaan sekä veden, että koko talon.

– Hän sanoi minulle, että tässä sinulla on piirustukset ja luvat, nyt voit Pekka tehdä mitä haluat, Pekka Hiltunen kertoo.

Uima-allas on linnan päätilan keskiössä. Oikealla puolella on keittiö. Nyt allas toimii galleriatilana.

Uima-allas on rakennuksen sydän, keskellä kaikkea, sillä lapset halusivat sen siihen.

– He saivat kaiken mitä halusivat. Heidän makuuhuoneissaan on omat parvetkin, koska he halusivat sellaiset, Pekka Hiltusen vaimo Eeva Hiltunen muistelee.