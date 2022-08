Onko kesäloma jo vietetty? Katso, milloin ovat seuraavat arkivapaat, jotta voit suunnitella tulevat lomasi fiksusti

Milloin sitten on seuraava palkallinen pyhä- tai juhlapäivä, ja osuuko se arkipäivälle?

Tuo päivä osuu loppuvuoteen, ja on itsenäisyyspäivä. Se on tänä vuonna tiistaina.

Arkipyhistä ja juhlapäivistä suurin osa sijoittuu joulukuulle ja tammikuulle. Nyt viikolle osuvia ”ylimääräisiä” vapaita on vuodenvaihteen tienoilla kuitenkin vain kolme.

Suurin mahdollinen palkallisten arkivapaiden määrä on kymmenen, pienin seitsemän – kuten tänä vuonna. Näin vähän arkivapaita on seuraavan kerran vasta vuonna 2033.

Eniten vaihtelua on joulun ja vuodenvaihteen tienoon vapaapäivissä.

Arkivapaaksi on tässä laskettu myös jouluaatto, sillä suuressa osassa työehtosopimuksia se on sovittu vapaapäiväksi.

Pääsiäisen tuomien vapaiden ajankohta vaihtelee

Arkipäiville osuvia pyhiä on joka vuosi takuuvarmasti pääsiäisenä. Sen ajankohta vaihtelee kuitenkin paljon.

Yliopiston almanakkatoimisto kertoo, että karkean säännön mukaan pääsiäinen on kevätpäiväntasauksen jälkeisen täydenkuun jälkeinen sunnuntai. Kevätpäiväntasauspäivänä pidetään maaliskuun 21. päivää.

Varhaisin mahdollinen päivämäärä pääsiäiselle on siis 22.3. Edellisen kerran pääsiäinen oli noin aikaisin vuonna 1818 ja seuraavan kerran vuonna 2285.

Myöhäisin mahdollinen pääsiäinen on 25.4. Edellisen kerran näin oli vuonna 1943, seuraavan kerran vuonna 2038.

Työehtosopimukset määräävät arkipyhien vaikutuksen

Työaikalaissa (siirryt toiseen palveluun) määritellään, että kansallisina juhlapäivinä saa teettää työtä vain, jos asiasta on sovittu työehtosopimuksessa tai työntekijä on asiaan suostunut. Suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos työ on sellaista, että sitä tehdään säännöllisesti kaikkina vuoden päivinä.