Suomen metsien suurin tuholainen on saatu kuriin lakimuutoksella – vaatimus puiden raivaamisesta hillinnyt kirjanpainajan leviämistä jo ensimmäisenä kesänä

Tänä kesänä kirjanpainajaa on havaittu runsaana Etelä- ja Keski-Suomessa, mutta levinneisyys on kokonaisuutena hallinnassa. Ilman alkuvuonna voimaan astunutta metsätuholain kiristämistä tilanne voisi olla toinen.

– Lainmuutoksen järkevyys on selvä jo nyt. Vanhat määräajat olisivat olleet auttamatta myöhässä. Kaadettujen puiden kautta kirjanpainaja olisi levinnyt lukuisiin metsiin, Melin sanoo.

Ilmastonmuutos vie lajia pohjoiseen

Tänä kesänä kirjanpainajamäärät ovat olleet runsaita esimerkiksi Äänekoskella, Ähtärissä, Mäntyharjulla ja Lahti-Hämeenlinna-Porvoo -akselilla. Kaikilla näillä alueilla on ylitetty niin sanottu epidemiaraja.

– Tämän vuoden erikoispiirre on kirjanpainajan leviäminen hämmästyttävän pohjoiseen. Lajia on tavattu kohtalaisen paljon jopa Kainuussa, mikä on uutta, Markus Melin kertoo.