Mikko Alatalo voitti Iskelmä-Finlandian – "Palkintoraha on laitettava kiertoon ja maksettava hyville soittajille musiikin tekemisestä"

Tämän vuoden Iskelmä-Finlandian on voittanut laulaja-lauluntekijä, toimittaja, entinen kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Mikko Alatalo . Hän on jo 20. Iskelmä-Finlandia palkinnon pokkaaja.

Voittaja julkistettiin Nokian Pirkkalaistorilla Tapsan Tahtien yhteydessä. Vuodesta 1987 asti järjestetty tapahtuma kunnioittaa alueella vaikuttaneen Tapio "Tapsa" Rautavaaran musiikillista perintöä. Palkinnon arvo on 10 000 euroa ja sen myönsi Nokian kaupunki.

– Olen otettu, että sain tämän palkinnon. Tämä piristää tekemään musaa myös jatkossa. Kyllä palkintoraha on laitettava kiertoon ja maksettava hyville soittajille musiikin tekemisestä.

– Olen saanut hyviä palkintoja: on Suomi-palkinto ja Lastenmusiikin elämäntyöpalkinto.

Alatalo kertoo, että puolet palkinnosta kuuluisi muusikko Harri Rinteelle . Alatalo on kirjoittanut valtaosan lauluista yhdessä Rinteen kanssa.

– Toki tämä on myös palkinto esiintyjälle. Melkein jokaisessa Suomen kylässä olen käynyt laulamassa.

Muusikko, kansanedustaja ja toimittaja

Suuren kansan suosioon Alatalo nousi neljällä Syksyn Sävel -voitollaan Vicky Lee (1978), Rikoo on riskillä ruma (1980), Mummoni ja moukarinheitto (1981) ja Minna (1986).

Mikko Alatalon musiikkiura ja musiikillinen repertuaari on ollut monipuolinen. Tunnetuimpien hittiensä ohessa hän on kynäillyt ja esittänyt mainosbiisejä, kuten Puuhaamaan tunnuskappaleen. Lisäksi hän on levyttänyt lastenmusiikkia, tunnetuimpina muun muassa Känkkäränkkä ja Minen mee uimaan.