Niilo Koivuniemi on yksi tämän syksyn ekaluokkalaisista: "Koulun alkamisessa jännittää melkein kaikki"

Iloisella mielellä kouluun

Yksi syksyllä koulutaipaleen aloittavista lapsista on seinäjokelainen Niilo Koivuniemi . Jännityksestä huolimatta tuleva ekaluokkalainen on lähdössä koulutielle iloisin mielin.

Koulumatka taittuu jalan koulun toiveesta

Koivuniemi tulee käymään Kivistön koulua, jonne koulumatka on noin kilometrin pituinen. Koulun toiveena on, että ensimmäisellä luokalla koulumatka kuljetaan kävellen.

– Matkalla on Ruukintie, joka pitää ylittää. Siinä on sekä aamuisin että iltapäivisin kova liikenne, niin ihan turvallisuuden vuoksi on koululta tullut tällainen toive, Vallikertoo.