Hääpari vihitään suorassa lähetyksessä – seuraa tunnelmia Porin rakkauspuiston avajaisista

Keskipäivällä alkaneen tapahtuman kohokohtana on hääparin vihkiminen.

Rakkauspuiston avajaistapahtumaa vietetään iltapäiväkolmeen asti. Koko tapahtuman ajan rakkauspuistossa on paikalla myös kaivertaja, joka kaivertaa maksutta kävijöiden omia rakkauslukkoja.

Porin valokuvatuimmalle paikalle Kirjurinluotoon rakennettu rakkauspuisto on osa Porin kaupungin kampanjaa, jolla halutaan osoittaa välittämistä omille asukkaille ja vierailijoille.

Rakkauspuistoon on rakennettu muun muassa lemmenkeidas, rakkauskeinu, paikka rakkauslukoille sekä tunnelmavalaistusta. Myös pussauskoppi nähdään välillä puistossa.

Pori on satsannut viime aikoina paljon kaupungin markkinointiin. Joonas Nordmanin tähdittämiä Porisuhdeneuvoja Luukkone -videoita on katsottu jo yli kuusi miljoonaa kertaa, ja kampanja on onnistunut jopa houkuttelemaan paluumuuttajia kaupunkiin.