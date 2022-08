Pitkien valtionlainojen korkojen piti lähteä nousuun, mutta toisin näyttää käyneen — notkahdus kertoo huolestuttavasta ilmiöstä

Nollakorkojen aika on virallisesti päättynyt, mutta valtionlainojen korkokäyristä sitä ei ensisilmäyksellä huomaisi.

Korkokäyrien laskusuunta on valtioiden kannalta periaatteessa hyvä asia. Se tarkoittaa, että uutta lainaa saa halvemmalla hinnalla. Korkojen laskun taustalla on kuitenkin huolestuttavia uutisia.

— Taantumariskit ovat kasvaneet. Selvää on, että heikommat ajat ovat taloudessa edessä, arvioi S-Pankin päästrategi Lippo Suominen .

Talousnäkymiä heikentää erityisesti huoli energian riittävyydestä. Kysymys on siitä, mitä käy Venäjän kaasutoimituksille ja kuinka Eurooppa selviää tulevasta talvesta.

Keskuspankeilta odotetaan maltillisempia koronnostoja

Koska talouden kasvunäkymä on synkentynyt, sijoittajat ennakoivat, etteivät keskuspankit tee kovin roimia nostoja ohjauskorkoihinsa. Heinäkuussa Euroopan keskuspankki (EKP) nosti ohjauskorkojaan ensimmäistä kertaa 11 vuoteen ja kertoi korotusten jatkuvan myös syksyllä. Yhdysvaltojen keskuspankki FED taas on nostanut ohjauskorkojaan jo useamman kerran.

— Kyllä se kertoo siitä, että keskuspankeilla on vaikeuksia niin sanotusti normalisoida rahapolitiikkaa.

Reijo Heiskanen taas sanoo, ettei nyt näkyvillä olevasta notkahduksesta kannata tehdä suuria johtopäätöksiä, sillä vaihtelu on korkomarkkinoilla suurta. Yleissuunta on korkojen suhteen kuitenkin ylöspäin, Heiskanen sanoo.

Valtionlainojen korkojen lisäksi myös asuntolainojen yleisimmästä viitekorossa eli 12 kuukauden euriborissa on ollut merkittävää vaihtelua viimeaikoina . Viitekorkojen sahaaminen viestii niin ikään markkinoilla vallitsevasta epävarmuudesta.

Eurokriisin uhkaa ei olla selätetty

Ohjauskorkojen noustessa erityinen huoli on kohdistunut velkaisimpiin euromaihin, etenkin Euroopan kolmanneksi suurimpaan talouteen Italiaan. Valtionlainan koronnousu kertoo siitä, että markkinoilla on huolta maan kyvystä selviytyä velkojensa maksamisesta. Kesäkuussa Italian 10-vuotisen valtionlainan korko ylitti neljä prosenttia, mikä on vain muutaman prosenttiyksikön päässä kriittisenä pidettyä kuuden prosentin rajaa.