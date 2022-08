Museokorttia vingutetaan nyt ahkerasti – pääkaupunkiseudun museoissa jopa koronaa edeltävät kävijämäärät on ylitetty

– Yllättävänkin hyvä kesä on ollut. Alkukesä oli hiljaisempi, mutta juhannuksen jälkeen on ollut muutaman vuoden takaisen kesän kaltainen sesonki. Paremmin on sujunut kuin osasimme jopa odottaa, kertoo Liisa Lohtander, Suomen kansallismuseon intendentti.