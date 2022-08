Asiakas luuli ostaneensa sohvan laskulle, postissa tulikin luottokortti – huonekalukauppojen hämäävistä myyntitaktiikoista tulee tasaisesti ilmoituksia

Se on asiakkaalle hyvä vaihtoehto, sillä tuotteesta ei tarvitse maksaa ennen kuin sen on saanut kotiin, myyjä kertoo. Tällä järjestelyllä sängyn hinnasta saa vielä ehkä pienen lisäalennuksen.

Ilmoitusmäärät eivät ole isoja, mutta ilmiö on olemassa: huonekalu- tai elektroniikkakaupoilla tulee vahingossa ottaneeksi luottokortin, jota ei todellisuudessa ole halunnut.

– Kuluttaja on esimerkiksi luullut valinneensa maksutavaksi laskun, mutta postista tuleekin luottokortti. Kuluttajalle ei ole siis ollut selvää tai hän ei ole saanut tietoa siitä, että kyseessä on luottokorttisopimus, kuvaa asiantuntija Henriikka Kekkonen Kilpailu- ja kuluttajavirastosta.

Paperilla asia on selvä

Luottosopimuksen naamioiminen laskuksi on kuitenkin hyvin kyseenalainen myyntitaktiikka, sanoo Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell .

– Asia kääritään markkinoinnillisesti erilaiseen pakettiin kuin mitä se juridisessa mielessä on. Kyseenalaista tässä on myyntitilanteen etiikka: markkinoijalla on vastuu siitä, ettei luo epätotuudenmukaista kuvaa.