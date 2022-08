Auli Viitalan kolumni: Tuberkuloosi synnytti alakulttuurin, siihen ei korona onneksi pysty

Tuberkuloosiin sairastui kaikenikäisiä ihmisiä, ja jokainen taatusti mietti välillä omaa kuolemaansa, joten tietenkin ihmisillä oli myös kova kaipuu kokea romanttista, varmaan myös eroottista rakkautta. Paimiossakin on eräs polku, jota tiedetään kuljetun niissä aikeissa, mutta minä olen varma, että sellaista (terveys)mäntyä ei parantolan läheisyydestä löydy, joka ei olisi nähnyt jotain ihmissilmiltä piilotettua.

Tuberkuloosi ei ole enää maailmanlaajuinen pandemia, mutta sitä ei ole voitettu vieläkään. Siihen sairastuu vuosittain 10 miljoonaa ihmistä. WHO on varoittanut (siirryt toiseen palveluun), että resurssien keskittäminen koronapandemiaan vaikeuttaa monin paikoin tuberkuloosin hoitoa. Tubiin on olemassa lääkkeet, mutta se leviää, jos sairastuneet eivät pääse hoidon piiriin.