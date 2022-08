Rikollisjengi saosti amfetamiinia loma-asunnossa Itä-Uudellamaalla – Tullin haaviin jäi yli 1,5 miljoonan edestä huumausaineita

Tulli on takavarikoinut 1 634 000 euron edestä huumausaineita. Tulli kertoo tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun) , että salakuljetuksen taustalla on ollut kansainvälinen huumausaineiden maahantuonti- ja levitysorganisaatio.

– Esitutkintamme perusteella huumausaineet on tuotu Suomeen postiliikenteessä, kertoo tutkinnanjohtaja Tero Virtanen.

Osa amfetamiinista tuotiin Suomeen öljymäisessä muodossa ja siitä on saostettu amfetamiinia loma-asunnossa Itä-Uudellamaalla, joka vuokrattiin saostusta varten.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että levitykseen on jo päätynyt huumausaineita yli 755 000 euron arvosta.

– Pääepäilty on Belgian kansalainen, joka on järjestänyt huumausaineiden maahantuonnin Suomeen. Suomessa huumausaineiden levityksestä on pääasiassa vastannut suomalainen mieshenkilö, Virtanen sanoo.