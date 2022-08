Metsän kuningas houkuttelee turistit safaribussiin keskelle ei-mitään – harva suomalainen ymmärtää, kuinka himottu bongauskohde hirvi on

Viisi hollantilaista nuorta miestä tuijottaa herkeämättä liikkuvan pikkubussin ikkunasta ulos keskellä hämärää tervolalaista metsää. Seurue on maksanut satoja euroja myöhäisillan retkestä päästäkseen näkemään suomalaisen metsän kuninkaan, hirven.

Mutta hirvi antaa odottaa itseään. Kukaan ei voi tietää varmaksi, missä villi metsäneläin juuri nyt lymyilee. Silti kuski on varma, että hirviä nähdään. Turisteille on annettu takuu.

– Hirviä ei ole mahdollista yleensä nähdä, joten se oli suurin motivaatiomme tulla safarille. Jokainen eläin, jonka näen, on lahja, perustelee neljän opiskelukaverinsa kanssa hirvisafarille osallistuva Maxim van Emmerik .

Punainen pikkubussi kiertelee pitkin Kätkävaaran metsäautoteitä ja kinttupolkuja. Liikkeelle on lähdetty vasta vähän ennen iltayhdeksää, sillä elokuun hämärissä on paras aika nähdä sarvipäitä.

Metsään ei rymistellä jalan, vaan koko ajan liikutaan autossa, jonka ääni on hirville neutraali.

Hirvet ovat keskieurooppalaisten mieleen: “Vaikuttava näky”

Matkailuyritys Lapland Welcome on järjestänyt hirvien bongaussafareita jo 25 vuoden ajan eikä suurin osa paikallisista tiedä palvelusta vieläkään. Safarit onkin suunnattu turisteille, jotka haluavat nähdä Euroopan suurimman maalla elävän nisäkkään.

– Onhan se vaikuttava näky. Se on monelle eurooppalaiselle unelmien täyttymys. Saksalaiset etenkin ovat kiinnostuneita hirvistä, toimitusjohtaja Veli Moilanen kertoo.

Tervolalassa toiminta on ollut kannattavaa: toukokuusta syyskuuhun metsiin kuskataan turisteja lähes joka päivä. Kesän aikana asiakkaita ehtii käydä arviolta 600.

Olennainen osa safaria on kertoa tietoa Suomen luonnosta ja sen eläimistä. Tässä pysähdyttiin tutkimaan hirven syömiä vesakoita.

Se on kuitenkin Suomessa erikoinen lajissaan, sillä vastaavia matkailupalveluita on tarjolla erittäin vähän.

Safarit tarvitsevat tiheän hirvikannan ja paikallistuntemusta

Lisäksi ajatus siitä, että joku uskaltaa luvata villieläimen näkemisen ilman minkäänlaisia houkuttimia, on useimmille suomalaisillekin kaukainen.

Veli Moilanen kertoo, että maasto täytyy tuntea erittäin hyvin, jotta tietää, missä hirvet liikkuvat. Moilanen itse on syntynyt Kätkävaaran alueella ja liikkunut alueen metsissä koko ikänsä.

– Jos on alueita, joissa metsästystä ei harjoiteta, voi syntyä paikallisia kannan tihentymiä, toteaa myös Riistakeskuksen hirvitalousasiantuntija Pirkka Peltonen .

Hirvien liikkeet tunnetaan hyvin ja siksi turisteille voidaan antaa jonkinlainen takuu: rahoista palautetaan puolet, jos hirviä ei näy. Tänä kesänä on ehditty ajaa jo 70 reissua ja vain kahdella kerralla lupaus jäi lunastamatta.

Kätkävaaran hämärä metsä ei petä

Nuori uroshirvi lönkyttää vain muutaman kymmenen metrin päässä metsässä. Kukaan ei kuitenkaan ehdi edes nostaa kameraansa, sillä hetki on ohi parissa sekunnissa.

Yö on jo laskeutunut ja kello lähenee puoltayötä, mutta safariautoa ajava Moilanen on varma, että vielä näkyville etsitään toinen hirvi, ja napsauttaa päälle pienen valonheittimen. Sillä on tarkoitus bongata hirven silmät, jotka kiiluvat pimeässä valokeilan osuessa niihin.