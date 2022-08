Maapallon pyöriminen on kiihtynyt, ja se voi liittyä jäätiköiden sulamiseen

Kesäkuun 29. päivä maapallo kiersi akselinsa ympäri 1,59 millisekuntia alle 24 tunnin. Tämä on lyhin koskaan mitattu vuorokausi.

Maapallo on rikkonut pyörimisnopeuden ennätyksen jo yli kaksikymmentä kertaa vuoden 2020 jälkeen. Syytä vuorokauden mitan äkilliselle lyhentymiselle ei täysin tunneta. Esimerkiksi vesi- ja ilmavirtojen muutoksilla sekä maankuoren alla sijaitsevan sulan vaipan massojen liikkeillä uskotaan olevan siihen vaikutusta.

Pitkällä aikavälillä vuorokausi pitenee, mutta nyt trendi on kääntynyt

Kuu etääntyy meistä noin 3,8 senttiä vuodessa, ja se hidastaa maapallon pyörimistä noin kaksi millisekuntia vuosisadassa. Ilmiö on säännöllisesti jatkuva. Kuun syntymähetken jälkeen vuorokausi maapallolla on pidentynyt jo useilla tunneilla.

Maapallon pyörimisnopeutta on mitattu atomikelloilla 1960-luvulta lähtien, ja 2010-luvulle saakka vuorokaudet pitenivät järjestään.

Nyt trendi on yllättäen kääntynyt, eikä muutos liity mitenkään kuun ja maan suhteisiin.

Muutokset maan pinnalla ja sen alla voivat kiihdyttää pyörimistä

– Maapallo on kuin hyrrä. Ajatellaan vaikka taitoluistelijaa, joka tekee piruettia. Kun tämä siirtää kädet lähemmäs kehoa, pyöriminen nopeutuu. Kun käsiä loitonnetaan, pyöriminen hidastuu, Jyri Näränen selittää.

Maapallon navan huojunta on rauhoittunut

Tavallisesti maapallon pyörimisakselin eli maantieteellisen navan paikka huojuu noin kolmesta neljään metriä reilun vuoden syklissä. Vuoden 2016 jälkeen huojunta on lähes pysähtynyt.

– On mahdollista, että napa on jämähtänyt asentoon, jossa pyöriminen on nopeampaa, Näränen kertoo.