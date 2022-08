Asiantuntijat pitävät valtiovarainministerin budjettiehdotusta odotetunlaisena, mutta ihmettelivät lapsilisien korotusta

Asiantuntijat pitävät valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) torstaina esittelemää budjettiehdotusta odotetun mukaisena.

Ministeriön ehdotus valtion ensi vuoden budjetista julkaistaan kokonaisuudessaan tänään perjantaina. Valtiovarainministeriön budjettiehdotus menee seuraavaksi koko hallituksen neuvotteluihin ja hallitus antaa budjettiesityksensä eduskunnalle syyskuussa.

Ylen aamussa vierailleen SAK:n ekonomistin Ilkka Kaukorannan mukaan Saarikon esittelemä ehdotus pohjautui pitkälti siihen, mitä hallitus keväällä päätti. Hänen mukaansa isoin kysymys oli se, miten kiihtyvään inflaatioon reagoidaan.

SAK:n ekonomisti Ilkka Kaukoranta. Kuva: Petteri Bülow / Yle

– Nyt esitykset oli aika maltillisia ja jätettiin tilaa hallituksen yhteisiin neuvotteluihin tulevina viikkoina. Lapsilisien korotus oli ehkä isoin yllätys, Kaukoranta sanoi Ylen aamun haastattelussa.

Suomen yrittäjien ekonomisti Petri Malinen luonnehti hallituksen talouspolitiikkaa vastuuttomaksi. Hänen mukaansa Suomessa on hyvä talouskasvu taustalla ja taloudessa menee edelleen hyvin, mutta siitä huolimatta velkaa otetaan huolestuttavan paljon.

– Meillä oli paha kriisi alla ja nytkin meillä on kriisistä johtuvia menoja, mutta toisaalta kyllähän me valtava potti jätetään velkaa tuleville sukupolville. Meillä on tulevaisuudessa tilanne, jossa me ei millään tavalla olla varmoja, onko talous yhtä hyvässä jamassa. Pakko jossakin välissä alkaa sopeuttamaan tätä tilannetta, Malinen sanoo.

Suomen yrittäjien ekonomisti Petri Malinen. Kuva: Markku Rantala / Yle

Kaukoranta: Leikkaaminen nykytilanteessa olisi vastuutonta

SAK:n Kaukorannan mukaan leikkaaminen tai verojen korottaminen olisi tässä tilanteessa vastuutonta. Hänen mukaansa rakenteellinen kestävyysvaje julkisessa taloudessa on olemassa ja se pitäisi saada kuntoon.

– On selvää, että kun inflaatio juoksee tällä tapaa ja taloudessa on epävarmuutta, niin isot veronkorotukset eivät varmasti nyt ole oikea ratkaisu. Olisi pöyristyttävän vastuutonta lähteä ajamaan sosiaaliturvan heikennyksiä. Julkisen talouden korjaamisen aika on paremmassa taloudellisessa tilanteessa, Kaukoranta sanoi.

Malisen mukaan pakollisia menoeriä on, mutta joissakin kohtaa voisi käyttää harkintaa, ovatko korotukset välttämättömiä. Hän nosti esiin Saarikon ehdottaman lapsilisien kertakorotuksen. Saarikko tukisi lapsiperheitä niin, että valtio maksaisi loppuvuodesta yhden kuukauden lapsilisän kaksinkertaisena.

– Taloudessa menee hyvin ja työllisyys on hyvä, ja sellaista välttämätöntä tarvetta siihen ei ole, Malinen pohti.

Vihriälä: Finanssipolitiikan viritys jotakuinkin kohdallaan

Ylen aamussa haastateltu Helsingin yliopiston työelämäprofessori Vesa Vihriälä piti Saarikon esittelemää budjettiehdotusta isossa kuvassa pidättyväisenä. Hän piti nykyistä tilannetta asetelmaltaan hankalana, koska talouskasvu hidastunee ja taantumakin on mahdollinen, kun samalla inflaatio kiihtyy.

Helsingin yliopiston työelämäprofessori Vesa Vihriälä. Kuva: Rami Moilanen / Yle

– Hankalaa, kun samalla pitäisi varoa, ettei talous syöksy liian kovaan kasvun hidastumiseen ja työttömyys pääse nousemaan niin finanssipolitiikan kiristäminen ei tässä tilanteessa ole oikein hyvä vaihtoehto. On puhuttu siitä, että pitäisikö finanssipolitiikkaa keventää. Suhtaudun siihenkin hieman varauksellisesti, koska meillä on kovin nopea inflaatio. Kaiken kaikkiaan kokonaisasetelma kuinka finanssipolitiikkaa viritetään ensi vuodeksi, on jotakuinkin kohdallaan, Vihriälä arvioi.