Yhdysvaltain laivaston valtava maihinnousutukialus saapui Helsinkiin

Yhdysvaltain laivaston maihinnousutukialus USS Kearsarge on saapunut satamavierailulleen Helsingin Hernesaareen.

USS Kearsarge on tyyliltään Wasp-luokkaan kuuluva 257-metrinen maihinnousutukialus. Aluksella on muun muassa helikoptereita ja pienempiä maihinnousualuksia. USS Kearsargen kyydissä on sen miehistön lisäksi noin 2 000 Yhdysvaltain merijalkaväen ja laivaston sotilasta.