Särkänniemi on joutunut tekemään jopa rikosilmoituksia aggressiivisista asiakkaista – kesätyöntekijöille auotaan päätä etenkin pituusrajoista

SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteisen kesäduunari-infon yhteydenotot ovat tänä kesänä kasvaneet. Elokuun alkuun mennessä yhteydentottoja on ollut jo yli 200, ja määrä on kasvanut kolmen viime vuoden aikana. Yhteyttä otetaan etenkin palkanmaksusta ja työnantajan velvollisuuksista.

Pituusrajat harmittavat

Särkänniemen perehdytys on Aarresuon mukaan intensiivinen. Hankalista tilanteista on esimerkkejä koulutuksessa. Sekin auttaa, ettei kesätyöntekijä ole koskaan yksin. Puhelimella saa esihenkilön paikalle auttamaan tilanteessa.

Rikosilmoitus ääritilanteessa

Särkänniemi on joutunut tekemään rikosilmoituksia vuosien saatossa vakavissa tapauksissa. Tämä on kuitenkin harvinaista.

– Perushuvittelupäivässä alkoholin nautiskelu on harvinaista. Äärimmäinen päihtyminen on hyvin harvinaista. Erikseen on K18-päiviä, jolloin meno on railakkaampaa.