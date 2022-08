Mirja Kultasaaren lopullinen päätös avioerosta kypsyi ennen koulujen alkua – "Kumpikaan meistä ei aikuisena tarvinnut kämppäkaveria"

Elokuu ja kesä viipyilee vielä hetken. Arki alkaisi kohta, ja lapset odottivat jo kouluun pääsyä. Silloin Mirja Kultasaari , 43,päätti silloisen kumppaninsa kanssa lopullisesti, ettei yhteisessä arjessa voinut enää jatkaa. He halusivat jättää avioeropaperit.

Parisuhteessa se tarkoitti kahdenkymmenenkolmen yhteisen vuoden päättymistä. Pariskunta oli alkanut tapailla muita jo ennen avioeron hakemista virallisesti. He olivat jo muuttaneet erilleen ennen avioeroa, mutta lasten kotina oli ollut vain yksi yhteinen koti.

– Kumpikaan meistä ei aikuisena tarvinnut kämppäkaveria. Romanttinen parisuhde on eri asia kuin yhteinen asuntolaina, hän sanoo.

Lomien jälkeen parisuhdeneuvontapalveluissa on ruuhkaa

Alkusyksy on vilkasta aikaa parisuhdeneuvonnassa, ja moni pari pohtii eroa koulujen alun aikaan. Alkusyksy ja tammikuu ovat esimerkiksi Joensuussa seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksessa vuoden ruuhkaisinta aikaa. Seurakunnan parisuhdeneuvonta ei edellytä kirkkoon kuulumista, vaan on avointa kaikille. Palvelu on maksutonta.