Kun Roni Liedeksen, 24, liikkeitä alettiin seurata, hän ei uskaltanut poistua kotoa – uhkailu jätti turvattomuuden tunteen, joka seuraa yhä

– Ihmiset halusivat spekuloida sitä, että mikä tämä ihminen on, kun hän on mies, mutta pukeutuu tuolla tavalla.

Ilkivalta on signaali, että Pride-tapahtumia tarvitaan

Turvallisuus on ollut viime aikoina puheenaihe myös Prideen liittyen.

Jyväskylän Seta ry:n hallituksen puheenjohtaja Petri Janhunen uskoo murtotapauksen olleen tahallinen ilkivaltateko seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan. Tapaus on parhaillaan poliisin tutkinnassa.

– Toimistomme on isossa keskuksessa ja sinne on kipitettävä monen huoneen ohi. Silti vain meidän toimistoomme murtauduttiin, Janhunen kertoo.

Janhunen sanoo, että seuratessaan yhteisön sisällä käytyä keskustelua hänestä on tuntunut siltä, että ilkivaltatapauksia Priden tiimoilta on jonkin verran tullut lisää. Tätä on kuitenkin hankala tarkasti arvioida.