Yhdysvaltain suurlähettiläs vahvistaa Ylelle: Senaatin päätös ratifioida Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys on viesti muillekin maille

Yhdysvaltain Suomen-suurlähettilään Douglas Hickeyn mukaan Yhdysvaltain senaatin lähes yksimielinen päätös tukea Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä osoittaa sen, että mailla on Yhdysvalloissa laaja, puoluerajat ylittävä tuki.

Senaatti äänesti Nato-jäsenyyksien ratifioinnin puolesta äänin 95–1 keskiviikkona . Kaikista kolmestakymmenestä Naton jäsenvaltiosta 23 on jo ratifioinut Suomen ja Ruotsin jäsenyydet.

– Senaatin päätös lähettää viestin lopuille maille siitä, kuinka tärkeää on ratifioida Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet, ja kuinka tärkeää on saada se tehtyä kohtuullisen nopeasti, Hickey sanoo Ylelle.

Hän uskoo, että näin tulee myös käymään. Se olisi kaikkien etu, Hickey sanoo. Maiden erilaisia ratifiointiprosesseja on kuitenkin syytä kunnioittaa, hän sanoo.

Yhdysvallat aikoo olla Suomen ja Ruotsin tukena koko jäsenyysprosessin ajan. Epävirallisia turvatakuita ei Hickeyn mukaan kuitenkaan ole. On Suomen itse päätettävissä pyytää apua, sotilaallistakin, jos Suomi kokee sellaista tarvitsevansa, suurlähettiläs sanoo.

– Näkemyksemme on, että on parempi, että ihmiset keskustelevat. Kannustamme keskusteluihin viljakuljetuksista ja Natosta. Turkki on hyvä kumppani ja toivomme, että keskustelut etenevät, Hickey sanoo.