Yli 850 suomalaista avaa puutarhansa kiinnostuneille: "Jokaista rikkaruohoa ei ole tarve kitkeä pois"

Ihan tavallinen piha Lappeenrannassa ja yli 850 muuta puutarhaa avaavat porttinsa yleisölle sunnuntaina. Avoimet puutarhat -tapahtumaan on ilmoittautunut tänä vuonna ennätysmäärä puutarhoja.

Lappeenrannan keskustan kupeessa on Bia Immosen 1 200 neliön puutarha, jossa kukat ja hyötykasvit elävät sulassa sovussa. Kukkapenkeissä kasvaa kaikenlaista syötävää; pensaspapua, tomaattia, kurkkua, kurpitsaa, perunaa sekä yrttejä. Eri lajeja Immonen laskee olevan yli 30.

– Hyötykasvitkin ovat kauniita. Esimerkiksi oregano sopii oikein hyvin reunakasviksi, vihjaa Immonen.

Puutarhasta löytyy yhteensä 14 heldelmäpuuta. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Vanhojen omenapuiden lisäksi on istutettu luumua, päärynää ja kirsikkaa. Marjoista karviainen ja herukka tuottavat satoa pakastimeen asti.

Puutarhanhoito on kuulunut Bia Immosen puuhiin lapsesta saakka. Hän sanoo touhunneensa puutarhahommissa lapsesta saakka. Aluksi puutarhaharrastus on ollut yhteinen äidin kanssa ja nykyään Immonen puuhaa omassa pihassa, joka on hänelle henkireikä ja elämäntapa.

Bia Immonen toivottaa ihmiset tervetulleeksi tutustumaan hänen Ihan tavalliseen pihaansa. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Lappeenrannan Parkkarilassa sijaitseva puutarha on ensimmäistä kertaa mukana Puutarhaliiton ja Svenska Trädgårdsförbundetin järjestämässä Avoimet puutarhat -teemapäivässä.

– Piha on nyt siinä vaiheessa, että kehtaa näyttää mitä on saatu neljässä vuodessa aikaiseksi. Ja näin elokuussa kukinta on runsaimmillaan, perustelee Bia Immonen.

Bia Immonen on käyttänyt puutarhassaan paljon kierrätettyjä materiaaleja. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Ennätysmäärä pihoja mukana tapahtumassa

Osallistujamäärä on tänä vuonna ennätyksellisen suuri - yli 850 kohdetta. Mukana on siirtolapuutarhoja, yksityisiä pihoja, kerrostalojen pihapiirejä sekä puutarhanähtävyyksiä. Uusia kohteita viime vuoteen verrattuna on parisataa.

– Yhtenä syynä voi olla se, että moni jätti tapahtuman viime vuonna väliin koronan pelossa. Tänä vuonna rokotukset ovat kunnossa, eikä enää tarvitse jännittää samalla tavalla, arvelee tapahtumavastaava Timo Taulavuori Puutarhaliitosta.

Tapahtuma järjestetään pitkästä aikaa elokuussa, joka on hyötykasviviljelijöille otollista aikaa näyttää aikaansaannoksiaan. Satoaika on alkamassa ja puutarhassa on paljon nähtävää.

Puutarhan väriloisto on parhaimmillaan elokuussa. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Korona-aika ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut ihmiset innostumaan kotitarveviljelystä ja omavaraisuutta on alettu arvostaa. Tämä hyötykasvi-innostus näkyy luonnollisesti myös osallistujamäärässä.

– Puutarhaharrastuksen pariin on tullut paljon nuoria, jotka istuttavat ainoastaan hyötykasveja. Suosittuja ovat esimerkiksi chili, tomaatti ja helppohoitoinen peruna, luettelee Timo TaulavuoriPuutarhaliitosta.

Marjapensaat ovat hyötykasveista helppohoitoisimpia. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Omavaraisuuden arvostuksen lisäksi hyötykasvien viljelyssä on Timo Taulavuoren mukaan myös se puoli, että arvostus kaupassa myytäviä tuotteita kohtaan nousee, kun huomaa miten iso työmäärä niihin on käytettävä.

Rikkaruohotkin saavat olla rauhassa

Tapahtuman yhteinen eurooppalainen teema on Puutarhat ilmastonmuutoksessa. Puutarhaliitto haluaa korostaa teeman mukaisesti erityisesti puutarhojen hyötyviljelmiä ja luonnon monimuotoisuutta.

– Puutarhojen ei tarvitse olla säntillisiä. Jokaista rikkaruohoa ei ole tarve kitkeä pois. Puutarhat saisivat kukkia pitkin kasvukautta, selventää tapahtumavastaava Timo TaulavuoriPuutarhaliitosta.

Bia Immonen on ihastunut erilaisiiin dahlioihin, joita on pihassa toistakymmentä erilaista lajiketta. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Puutarhaharrastaja Bia Immonen ei ole tarkka rikkakasvien suhteen.

– Kun kasveja on paljon, niin muutama rikkaruoho siellä täällä ei haittaa. Niitä pahimpia nypin pois.

Avoimet puutarhat -teemapäivää on järjestetty vuodesta 2012 lähtien. Tapahtuman järjestetään nyt 11. kerran. Koska mukana on ennätysmäärä puutarhoja myös kävijämäärän odotetaan kipuavan ennätyksiin. Aiempina vuosina käyntejä on laskettu noin 70 000.