Suuri sähköpotkulautayritys haluaa lautailijoille promillerajan: "Tällöin olisi sama tilanne kuin vaikka autoilun kanssa"

Eniten päivystyksissä on hoidettu haavoja, mutta myös murtumia ja päävammoja.

– Minulla on pieni huoli siitä, että mitä enemmän nämä lisääntyvät, sitä enemmän vammoja tulee.

Sähköpotkulaudoilla sattuneet onnettomuudet ovat moninkertaistuneet myös esimerkiksi Kanta-Hämeessä , jossa tänä kesänä tapaturmia on sattunut jo 45, kun viime vuonna niitä oli vain muutama.

Kouvolassa on päästy lautailemaan vuokrattavilla sähköpotkulaudoilla vasta tänä kesänä. Kaupungissa kesäpäivää viettäneet kertoivat ajatuksiaan kulkupelistä ja niillä käyneistä onnettomuuksista.

Kymmeniä onnettomuuksia

Poliisin tutkittavaksi on kaakossa päätynyt muutamia sähköpotkulaudalla sattuneita onnettomuuksia, vaikka niitä on ollut arviolta kymmeniä.

– Vaikka meille asti ei tulisi tieto, että on kaaduttu tai muuta vastaavaa, niin tällaiset tilanteet ovat lisääntyneet tänä vuonna huomattavasti viime vuoteen verrattuna, sanoo valvonta- ja hälytystoimintasektorista vastaava ylikomisario Jukka Lankinen Kaakkois-Suomen poliisista.

Poliisin tutkittavaksi tulevat lähinnä tapaukset, joissa on vaatimuksia. Moni poliisin tutkimista onnettomuuksista on sattunut suojatiellä ja toisena osapuolena on ollut autoilija.