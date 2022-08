Sienikesä on täydessä vauhdissa – turkulaisperheen apuna metsässä on minisika Erkki, joka haistaa ainakin suppilovahverot

– Apuna sienimetsässä on minisikamme Erkki. Se haistaa maan alta ainakin suppilovahverot. Tosin se tykkää syödä löytämänsä sienet eikä aina päästä meitä apajille. Viime viikolla saatiin iso kopallinen kantarelleja., kertoo Virpi Lummaa.

Aatos Lummaa on innokas sienestäjä.

– Sienestäminen on kivaa. Lempisieniäni ovat kantarellit ja mustatorvisienet, kertoo Aatos Lummaa ja pitelee käsissään uudennäköistä sienikoria.

– Aatos on paras sienikaverini. Hän toivoi joulupukiltakin sienikoria. Oli vähän hassu vuodenaika, mutta onneksi joulupukki sellaisen toi, Virpi Lummaa sanoo.

Sienisyksystä kehittymässä mainio

Turun Sieniseuran puheenjohtaja Maarit Piitulainen iloitsee, että lapsiperheet ovat innostuneita sienestämisestä. Hän on huomannut seuransa toiminnassa, että monet jäsenistä ovat melko iäkkäitä.

Piitulainen itse on tehnyt jo mukavia löytöjä metsistä.

– Kantarelleja on mukavasti. Yllätys on ollut, että mustatorvisieniä on jo löytynyt ennen kuin herkkutatit ovat nousseet, hän sanoo.