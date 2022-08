Hevimies kirjoitti kirjan maailman "loppukauhusta" – nyt Stam1nan nokkamiehellä on työn alla teos, joka kertoo Kouvolasta

1990-luvulla hän kuului harrastajanäyttelijäryhmään, joka teki esityksen kesäteatterille. Vuotta aiemmin he esiintyivät Linnoituksen toisessa päässä isolla nurmikentällä.

Hyyrynen tunsi kuitenkin kuuluvansa "toiselle puolelle" – ehkä kuvaamaan tai käsikirjoittamaan. Sittemmin hänen kynästään on syntynyt muun muassa palkittuja metalliyhtye Stam1nan levyjä ja runsaat kaksi vuotta sitten esikoiskirja Viimeinen Atlantis. Se on samanniminen kuin yhtyeen kymmenen vuotta aikaisemmin julkaisema albumi.

– Kirja on dystopia, se on maailmanloppu. Se alkoi hahmottua silloin vuonna 2009 levyn teon yhteydessä. Mietin, että mitä jos summaisi kaikki meidän ympäristöömme ja ihmisen kulttuuriin povatut tulevaisuudenkuvat ja summaisi ne yhteen niin, että millainen voisi olla se loppukauhu, Hyyrynen kertoo.

Kirjat, näytelmät, sanoitukset, kaikki kirjoittamiseen liittyvä on kiehtonut aina Antti Hyyrystä.

Antti Hyyryselle teos on kirjoittajana enemmän tarina yksilöllisyydestä ja siitä, miten ihminen itse tekee itsekkäitä valintoja. Sitä kautta yhteiskuntamme kuormittuvat ja syntyy ongelmia. Hyyrynen ei silti halua olla mikään saarnaaja.

Esikoisteoksesta näytelmä kaupunginteatteriin

Antti Hyyrysen esikoisteos Viimeinen Atlantis on tällä hetkellä muuttumassa näytelmäksi. Sen ensi-ilta on Lappeenrannan kaupunginteatterissa marraskuussa.

– Se tuntuu hurjalta. Samoin hurjalta tuntuu se, että on jotenkin löytänyt aikaa ja voimavaroja tehdä noin isoa kuin kirjan, josta nyt tehdään näytelmä, Hyyrynen pohtii.

– Tuomo Rämä ohjaa ja dramatisoi kirjan teatteriin. Me näyttelimme yhdessä Tuomon kanssa juuri silloin 1990-luvulla täällä Lappeenrannan Linnoituksessa.

Hyyrynen on näytelmän musiikin säveltäjä ja sovittaja. Hän kävi ohjaajan kanssa keskustelut, olisiko halunnut olla käsikirjoitusvaiheessa mukana, mutta Hyyrynen haluaa mennä nauttimaan ja katsomaan, miten muut ovat saaneet kirjan näyttämölle muokattua.

Kiireinen mies on ehtinyt muun muassa pyöräilemään kesällä. Edellisenä päivänä kohteeksi oli valikoitunut 10 kilometrin päässä oleva jäätelökioski Taipalsaarella.

Lisää tekstiä on luvassa Antti Hyyrysen kynästä.

– Silloin kun vedettiin matto kaikkien alta, ettei pääsyt keikoille, jouduin lamaannuksen tilaan. En saanut edistettyä mitään pitkään aikaan. Vasta tänä kesänä olen taas saanut kirjoitettua. Nämä ovat vaikeita juttuja, ja olen varma, etten ole ainut tekstisisällön tai musiikintekijä, joka on kärsinyt lamaannuksesta.

Monta rautaa tulessa

Antti "Hyrde" Hyyrynen on päässyt tänä keväänä ja kesänä esiintymään taas täysillä yhtyeensä Stam1nan kanssa.

– Etenkin Helsingin Tuska-festivaali on palanut verkkokalvoille. Pääsimme soittamaan päälavalla, ja siellä oli kymmeniätuhansia ihmisiä katsomassa. Se on jotenkin niin mykistävää. Olo on onnellinen, Hyyrynen sanoo.